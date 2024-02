Zurich (awp) - Le marché automobile helvétique a reculé en janvier, après seize mois consécutifs de croissance. Même l'électrique a peiné le mois dernier.

Au cours du mois sous revue, 15'236 nouvelles immatriculations ont été enregistrées en Suisse et au Liechtenstein, soit 1201 voitures ou 7,3% de moins qu'un an plus tôt, indique auto-suisse vendredi dans un communiqué.

"Vu la situation économique difficile, ce début d'année en demi-teinte n'est guère surprenant", souligne la faîtière des importateurs, pointant l'absence d'impulsions "en particulier de la part de la clientèle privée et en ce qui concerne les voitures électriques, qui, après des années de croissance constante, perdent des parts de marché".

En tout, 2364 véhicules dotés d'une propulsion entièrement électrique sont arrivés sur les routes, soit une baisse de 17% sur un an. Leur part de marché a diminué à 15,5% après 17,3%. "L'introduction de l'impôt sur l'importation de voitures électriques et les conditions cadres toujours insuffisantes pour l'électromobilité ont un effet contre-productif", a déclaré le président d'auto-suisse, Peter Grünenfelder.

Une solide croissance du nombre d'hybrides rechargeables (14,1%) a permis à la part de marché totale des véhicules à prise de stagner à 25,9% (+0,2 point de pourcentage).

Les moteurs hybrides sans prise représentent un peu plus de 30% des mises en circulation (+2,1 %), tandis que les moteurs à essence restent en tête, avec une part de marché de 32,6%, en diminution de 3,3%.

Les moteurs diesel purs équipent 11,1% des voitures neuves, soit un gain de part de marché jugé "remarquable" de 1,2 point de pourcentage.

