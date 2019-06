Bourse de Paris : Le marché craint la guerre économique totale

La guerre pour la suprématie économique mondiale est en train de singulièrement se durcir, entre un Donald Trump qui dézingue tous azimuts et des dirigeants chinois qui ont décidé de se défendre. Pékin a procédé à un certain nombre d'annonces en ce sens. Parmi elles, la constitution d'une liste d'entreprises (américaines) qui ne pourront plus commercer avec des sociétés chinoises et la publication d'un livre blanc dans lequel le gouvernement accuse Washington d'avoir fait échouer les négociations commerciales.



Les économistes sont préoccupés par cette escalade. "La série d'actions annoncées durant le week-end signifie que la longue marche chinoise a débuté. Je prends ça au sérieux. Cela signifie que la guerre commerciale n'est pas seulement devenue une guerre technologique, mais aussi une guerre économique plus large", explique Iris Pang, d'ING. Chez Morgan Stanley, Chetan Ahya prévient qu'une récession pourrait intervenir sous 9 mois si la Maison Blanche met à exécution sa menace de porter ses surtaxes à 25%. Jan Hatzius, pour Goldman Sachs, a abaissé ses projections de croissance pour le second semestre aux Etats-Unis, et relevé la probabilité d'une baisse de taux. Tous jugent que les investisseurs sous-estiment la portée d'une guerre commerciale, d'autant qu'en parallèle les Etats-Unis ont rouvert le front mexicain et qu'ils vont cesser d'accorder à l'économie indienne des exemptions à l'importation.



En mai, cette nouvelle donne s'est traduite par une sévère contraction des indices, comme nous l'avons vu. Sur le marché parisien, cinq valeurs seulement ont progressé en mai, comme l'illustre le tableau qui suit :





Sell in may and go away ? (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir) Sell in may and go away ? (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir)



Dossier défensif,



Ce matin, les indicateurs avancés sont encore baissiers.



Les temps forts économiques du jour



L'indice PMI manufacturier chinois Caixin est ressorti (légèrement) plus solide que prévu à 50,2 points ce matin. Il sera suivi d'autres PMI en Europe ce matin (France, Allemagne, zone euro…) puis aux Etats-Unis à 15h45. Outre-Atlantique, l'ISM manufacturier (16h00) et les dépenses de construction (16h00) complèteront le calendrier. Donald Trump est en visite en Europe, au Royaume-Uni pour commencer. En Allemagne, la coalition Merkel a été affaiblie par la démission de la patronne du parti social-démocrate.



L'euro reprend un peu de terrain à 1,1185 USD. L'or a retrouvé quelques couleurs, valeur refuge oblige, à 1311 USD. Le pétrole grappille quelques cents à 53,14 USD pour le WTI et à 61,28 USD pour le Brent. Il y a quelques jours, les deux bruts de référence évoluaient respectivement à 60 et 70 USD. Le T-Bond 10 ans affiche un rendement de 2,123%. Le Bitcoin est en léger repli à 8669 USD.



Les principaux changements de recommandations

