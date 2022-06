Le marché crypto cherche à se stabiliser après un rude week-end

Zurich (awp) - Le marché des devises virtuelles était en recherche de stabilité lundi, après avoir essuyé au cours du week-end la énième déconvenue dont il a été l'acteur malgré lui, plombé par la morosité conjoncturelle et une accélération généralisée du resserrement du contexte monétaire.

Son plus éminent représentant, le bitcoin, a glissé samedi à son plus bas niveau depuis fin 2020 à environ 17'600 dollars, entraînant dans son sillage l'ensemble du marché crypto. Sur la seule journée de samedi, la reine des cryptodevises a chuté de plus de 15% lorsque le support à 20'000 dollars à commencer à se fissurer.

Lundi sur le coup de 11h00, un bitcoin s'échangeait autour de 20'500 dollars sur la plateforme Bitstamp, ce qui correspond à un rebond de 10,6% sur les dernières 24 heures. Mais en rythme hebdomadaire, elle a perdu 15,3%. Son principal rival, l'ether, affiche un rebond encore plus marqué (+16,5% à 1123 dollars) pour une variation hebdomadaire de -9,2%.

En termes de capitalisation de marché, les quelque 20'000 monnaies virtuelles en circulations totalisaient 878 milliards de dollars. Leur valeur avait culminé l'automne dernier à près de 3000 milliards de dollars.

Après un redressement dimanche, le bitcoin est reparti à la baisse "après que Solend Labs, qui vous permet de prêter et d'emprunter dans une chose appelée solana, s'est octroyé des pouvoirs d'urgence pour reprendre un (très) grand volume afin de gérer son exposition", relève dans une note Jeffrey Halley, analyste de marché senior auprès du courtier Oanda.

Sa consoeur Ipek Ozkardeskaya de la banque en ligne Swissquote dresse le même constat. Selon elle, vu que le plancher des 20'000 dollars n'a pas résisté, la prochaine vague baissière risque de mettre à rude épreuve les support à 15'000 et 17'000 dollars. "En dessous, nous pourrions assister à un nouvel effondrement jusqu'à 10'000 dollars", prédit l'experte.

Et de tirer le parallèle suivant: "ce n'est plus un jeu d'enfant d'être un investisseur en cryptoactifs, de même que ce n'est plus un jeu d'enfant d'être un investisseur en actions".

buc/al