Le principal indice boursier canadien, lié aux ressources naturelles, a atteint vendredi un nouveau record, la hausse des prix des matières premières ayant stimulé les perspectives de bénéfices des entreprises et les investisseurs étant de plus en plus convaincus que la Banque du Canada réduira ses taux d'intérêt dans les mois à venir.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 212,59 points, soit 1 %, à 22 165,15, éclipsant le record de clôture de lundi. Pour la semaine, l'indice a progressé de 0,4 %, soit sa huitième hausse hebdomadaire consécutive, la plus longue depuis février 2019.

"La trajectoire des bénéfices a été beaucoup plus faible sur le TSX que sur le S&P 500, mais nous commençons à voir un creux dans la (croissance) des bénéfices", a déclaré Christine Tan, gestionnaire de portefeuille chez SLGI Asset Management Inc.

"Les prix des matières premières étant très élevés, cela est certainement positif pour le profil général des bénéfices du TSX", a ajouté Mme Tan.

Ensemble, les secteurs de l'énergie et des matériaux représentent près d'un tiers de la pondération du marché de Toronto.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a augmenté de 2 % lorsque l'or a atteint un nouveau sommet historique.

Le secteur de l'énergie a progressé de 1,3 %, le prix du pétrole s'étant établi à 86,91 $ le baril, en hausse de 0,4 %, ajoutant à ses gains récents, les investisseurs surveillant les signes d'un conflit militaire direct entre Israël et l'Iran qui pourrait resserrer davantage l'approvisionnement.

Le secteur de la consommation de base s'est également distingué. Il a gagné 1,6 %.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a 75 % de chances que la banque centrale canadienne entame un cycle de réduction des taux en juin, contre 68 % avant les données nationales sur l'emploi qui ont montré que l'économie avait perdu des emplois de manière inattendue en mars.

"Les chiffres de l'emploi au Canada conduiront probablement à un cycle de réduction plus rapide au Canada qu'aux États-Unis", a déclaré Daniel Nowlan, directeur général et vice-président du groupe des marchés des capitaux de la Banque nationale du Canada. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Costas Pitas)