Le principal indice boursier canadien, lié aux matières premières, a chuté vendredi, alors que les données sur l'emploi américain, plus élevées que prévu, ont réduit les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ce qui a renforcé le dollar américain par rapport à un panier de monnaies principales.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 34,12 points, soit 0,2 %, à 21 085,09. Pour la semaine, l'indice a également perdu 0,2 %.

"Le TSX est freiné par les marchés des matières premières", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management. "Les secteurs de l'énergie et de l'exploitation minière sont malmenés.

Le mouvement à la baisse des produits de base a été stimulé par les gains du dollar américain, a déclaré M. Cieszynski.

L'or a baissé de 0,9 % et le pétrole de 2,1 % à 72,28 dollars le baril.

L'indice du dollar américain a atteint son plus haut niveau en sept semaines après que les données américaines ont montré que les employeurs ont créé beaucoup plus d'emplois en janvier que prévu, réduisant ainsi les chances d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale à court terme.

"Les investisseurs attendaient avec impatience ce chiffre (sur l'emploi) pour aider à sauver les attentes concernant la trajectoire des taux", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones Investments.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mines de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a chuté de 1,9 % et le secteur de l'énergie a perdu 2,2 %.

Ensemble, l'énergie et les matériaux représentent environ 30 % de la pondération du marché de Toronto.

Les indices des services publics et des services de communication, qui comprennent des actions à dividendes élevés qui pourraient particulièrement bénéficier de réductions de taux, ont baissé respectivement de 0,6 % et de 1,2 %.

La technologie a été un point positif, avec une hausse de 2,6 %, les investisseurs ayant salué les bénéfices de certaines sociétés américaines à forte croissance.

Les actions de la société de commerce électronique Shopify ont augmenté de 8,9 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Lisa Shumaker)