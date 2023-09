Le principal indice boursier canadien a progressé lundi grâce à la hausse des actions du secteur de l'énergie, mais le marché s'est maintenu près de son niveau le plus bas en quatre semaines, les investisseurs s'inquiétant du maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés pendant une période plus longue que prévu.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 20,64 points, soit 0,1 %, à 19 800,61, son premier gain après cinq jours consécutifs de baisse. Vendredi, l'indice a affiché son niveau de clôture le plus bas depuis le 24 août.

"On a l'impression que l'été est terminé et, comme c'est souvent le cas à cette époque de l'année, les nuages s'amoncellent - principalement sous la forme de rendements (obligataires) plus élevés", a déclaré Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille chez Luft Financial, iA Private Wealth.

"Les investisseurs ont été pris au dépourvu par la détermination de la Fed à maintenir les taux à un niveau élevé afin d'éradiquer l'inflation.

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a prévu que la politique monétaire resterait nettement plus restrictive jusqu'en 2024 que prévu précédemment.

Le rendement canadien à 10 ans a dépassé lundi le seuil de 4 % pour la première fois en près de 16 ans.

"Une fois que les investisseurs auront digéré les nouvelles concernant les taux d'intérêt, il est fort probable que nous assistions à un rallye décent jusqu'à la fin de l'année [...]. Il y a beaucoup d'actions qui se négocient à des valorisations très attrayantes des deux côtés de la frontière", a déclaré M. Picardo.

Le secteur de l'énergie a augmenté de 1,9 %, même si le pétrole a baissé de 0,4 % à 89,68 dollars le baril, tandis que le secteur industriel a augmenté de 0,4 %.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a été un frein. Il a baissé de 0,7 % et l'immobilier, qui a tendance à être particulièrement sensible à la hausse des taux d'intérêt, a reculé de 1,4 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Josie Kao)