Le principal indice boursier canadien a légèrement baissé lundi, plombé par le recul des actions du secteur de l'énergie, les investisseurs étant devenus prudents avant les données sur l'emploi aux États-Unis et au Canada, ainsi que la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt cette semaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 21,28 points, soit 0,1 %, à 21 531,07, après avoir affiché vendredi son niveau de clôture le plus élevé depuis avril 2022.

Il est largement attendu que la banque centrale canadienne maintienne son taux de référence à son plus haut niveau depuis 22 ans, soit 5 %, mercredi.

Les investisseurs pourraient attendre la décision sur les taux "pour avoir des indices sur le moment ou l'éventualité d'une réduction des taux d'intérêt", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management, dans une note.

Les données sur l'emploi aux États-Unis et au Canada, attendues vendredi, pourraient également influencer le marché cette semaine, selon M. Cieszynski.

Le secteur de l'énergie a chuté de 1,2 %, le pétrole s'établissant à 78,74 dollars le baril, soit une baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente, ce qui lui a fait perdre certains de ses gains récents.

Le secteur de la consommation de base a également été un frein, avec une baisse de 1,3 %, mais le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 2,1 %.

Dans le secteur des matériaux, le prix de l'or a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, en raison de l'augmentation des paris sur une réduction des taux d'intérêt en juin par la Réserve fédérale. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Alistair Bell)