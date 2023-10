Le principal indice boursier du Canada est tombé mardi à son plus bas niveau depuis un an, avec notamment des baisses pour les actions des secteurs de la technologie et de l'immobilier, alors que la hausse des coûts d'emprunt à long terme a ébranlé les investisseurs.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 156,26 points, soit 0,8 %, à 19 020,92, son niveau de clôture le plus bas depuis octobre 2022.

La hausse des rendements obligataires et la vigueur du dollar américain entraînent "un retrait de liquidités du système qui pèse invariablement sur les actions", a déclaré Matt Skipp, président de SW8 Asset Management.

Le rendement canadien à 10 ans a augmenté de 24 points de base pour atteindre son plus haut niveau en 16 ans, à 4,275 %, suivant les mouvements des bons du Trésor américain, tandis que le dollar américain, valeur refuge, a accentué ses gains récents par rapport à un panier de devises principales.

Wall Street a également chuté, les données économiques soulignant la nécessité pour la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt à un niveau élevé.

Le secteur immobilier, particulièrement sensible à la hausse des taux d'intérêt, a perdu 1,9 %, tandis que le secteur technologique a reculé de 1,7 %, sous la pression d'une baisse de 4,6 % des actions de la société de commerce électronique Shopify Inc.

"L'environnement macroéconomique - à savoir la Chine - ne semble pas vraiment glorieux pour les matières premières non plus", a déclaré M. Skipp.

Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes le mois dernier, l'économie chinoise connaîtra une croissance moins importante que prévu cette année et l'année prochaine, car un marché immobilier en difficulté affaiblit ce qui était autrefois le moteur de la croissance mondiale.

Les actions du secteur des ressources naturelles représentent près d'un tiers de la pondération du marché de Toronto.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a baissé de 0,9 %, l'or ayant atteint son niveau le plus bas depuis sept mois.

Les actions de Lundin Mining ont chuté de 5,2 % lorsque la société a annoncé que l'initié Jack Lundin serait le nouveau chef de la direction.

Les valeurs financières, qui ont également une forte pondération, ont baissé de 1,5 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Shweta Agarwal et David Gregorio)