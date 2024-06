En avril, le marché de l'emploi américain a franchi un obstacle majeur dans son lent retour à la normale après la pandémie de grippe A (COVID-19), lorsqu'un graphique économique étrange, connu sous le nom de "courbe de Beveridge", a achevé son propre voyage depuis le point où il s'était déplacé pendant la crise sanitaire jusqu'au point où il se situait en 2018 et 2019.

La courbe de Beveridge représente la relation entre les offres d'emploi et le taux de chômage, et les données publiées mardi confirment une idée émise par le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller à la mi-2022 selon laquelle, contrairement à l'idée que l'inflation ne peut diminuer qu'avec une forte augmentation du taux de chômage, le niveau élevé des offres d'emploi pendant la pandémie indique une autre voie.

Une baisse des offres d'emploi pourrait créer la "marge de manœuvre" économique nécessaire pour que l'inflation diminue sans que le taux de chômage réel ne change beaucoup, ce qui ramènerait la courbe de Beveridge à son niveau antérieur.

Depuis avril, c'est ce qui semble s'être produit.

L'histoire n'est pas complètement écrite : L'inflation, qui s'élevait à 2,7 % en avril selon la mesure préférée de la Fed, n'est pas revenue à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine, et les progrès récents ont été lents.

Mais les mesures du marché du travail ressemblent de plus en plus à ce qu'elles étaient avant la pandémie.

PAS UN CONCEPT PHARE

La courbe de Beveridge n'est pas l'un des concepts économiques les plus connus au-delà de la communauté des experts du travail, mais elle a connu un moment pendant la pandémie, avec un changement important au début de la crise sanitaire et maintenant un aller-retour. La question de savoir si de nouveaux progrès en matière d'inflation - ce que l'on appelle le "dernier kilomètre" - nécessiteront un déplacement le long de la partie normale de la courbe, avec de nouvelles baisses des offres d'emploi associées à une hausse du chômage, n'est toujours pas résolue.

DES OFFRES D'EMPLOI AUX CHÔMEURS

Lorsque l'économie s'est remise à fonctionner après la pandémie, les entreprises se sont empressées de répondre à une vague de demande. Les offres d'emploi ont grimpé en flèche. Cependant, la crise sanitaire en cours a freiné la volonté de travailler, réduisant ainsi l'offre de main-d'œuvre.

Au printemps 2022, le Bureau des statistiques du travail estimait qu'il y avait plus de deux emplois vacants pour chaque chômeur. Avant la pandémie, ce chiffre n'avait jamais dépassé 1,24.

En avril, il était revenu à 1,24, un réalignement constant entre la demande de travailleurs et les personnes disponibles pour occuper les emplois.

TAUX DE DÉMISSION

Des employeurs "fantômes" à la vague de départs à la retraite, la pandémie a été un moment de forte pression pour les personnes qui souhaitaient négocier de nouvelles conditions, un nouvel emploi ou un meilleur salaire, ou tout simplement ne pas se présenter. Le taux de démission est révélateur : près de 3 % de la main-d'œuvre a quitté son emploi chaque mois entre la mi-2021 et la mi-2022, ce qui constitue un remaniement historique du marché du travail.

Au grand soulagement des responsables des ressources humaines et des décideurs de la Fed, ce taux s'est maintenu à 2,2 % pendant six mois consécutifs, soit un niveau inférieur à celui d'avant la pandémie.

TAUX DE CHÔMAGE

Selon les projections économiques de la Fed, les États-Unis peuvent supporter un taux de chômage d'environ 4 % sans augmentation de l'inflation. Mais à la mi-2018, le taux de chômage est passé en dessous de ce niveau et, lorsque le pic de chômage causé par la pandémie s'est résorbé, il a repris la même tendance au début de l'année 2022. Il reste à voir si cela représente une "nouvelle" normalité de forte demande comparative de main-d'œuvre ; les marchés de l'emploi peuvent simplement mieux fonctionner grâce, par exemple, à la technologie qui améliore l'appariement et permet d'embaucher plus rapidement.

Quoi qu'il en soit, c'est une autre façon pour le marché de l'emploi d'aujourd'hui de ressembler à ce qu'il était avant l'épidémie de coronavirus.

CROISSANCE MENSUELLE DE LA MASSE SALARIALE

La publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi du gouvernement américain fournira les dernières informations sur un aspect clé de la normalisation du marché du travail, avec la publication des données sur l'emploi et la croissance de l'emploi pour le mois de mai.

Même si la population américaine augmente lentement, elle continue de croître, et il faut donc créer des emplois chaque mois pour suivre le rythme. Le nombre exact d'emplois supplémentaires fait l'objet d'un débat. On estime qu'il y en a moins de 100 000, même si, dernièrement, un bond de l'immigration a conduit à penser que ce chiffre pourrait être deux fois plus élevé.

La croissance de l'emploi observée lors de la réouverture de l'économie après la pandémie est toutefois largement considérée comme insoutenable. Elle s'est ralentie, avec un rythme qui se rapproche progressivement de la moyenne de 183 000 par mois observée au cours de la décennie précédant la crise sanitaire.