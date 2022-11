Le marché de l'emploi demeure radieux au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le marché de l'emploi non agricole a encore progressé en Suisse entre juillet et fin septembre, mesuré à l'aune du nombre de places de travail. L'emploi total s'est enrobé de 0,2% en glissement trimestriel et de 2,2% sur un an, pour représenter 5,362 millions de postes.

La progression s'est avérée plus marquée dans les services, avec une hausse de 2,3% à 4,241 millions d'emplois, quand le secteur secondaire affiche un gain de 2,0% à 1,122 million de places.

Tous les segments d'activité ont connu une progression, à l'exception notable du commerce (-0,1%).

Calculé en équivalents plein temps (EPT), l'emploi a gagné 2,4% sur un an pour atteindre 4,184 EPT, détaille vendredi le baromètre de l'emploi concocté par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Sur le front de l'embauche, le nombre de places vacantes recensées à travers l'ensemble de l'économie a bondi de plus d'un quart pour atteindre 26'100 postes. Les perspectives laissent en outre augurer une persistance du phénomène.

