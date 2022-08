Le marché de l'emploi ultra-serré du Japon ne tient pas sa promesse égalitaire

Les 100 000 yens (722 $) supplémentaires qu'Omori, 26 ans, reçoit par mois l'aident à subvenir aux besoins de sa femme et de son fils nouveau-né, ce qui aurait été difficile avec les 160 000 yens qu'il ramène chaque mois de son emploi principal dans une entreprise de services de déménagement.

Mais cela ajoute un niveau d'incertitude financière qui rend la vie d'une semaine à l'autre difficile au Japon, une nation riche par ailleurs bien considérée pour son égalitarisme.

"Le principal problème quand on est freelance, ce sont les soucis familiaux. Votre salaire se réduit à néant s'il n'y a pas de travail", a déclaré Omori, ajoutant qu'il aurait préféré travailler pour un employeur unique qui garantit un revenu minimum.

Omori fait partie d'un groupe difficile à suivre de personnes qui acceptent de travailler en free-lance pour joindre les deux bouts, effectuant souvent des travaux qui échappent au champ d'application du droit du travail qui garantit un salaire minimum et la sécurité sociale.

Ce travail va de la livraison de repas et de la réception dans des hôtels discount à l'enseignement de la musique, en passant par la vente de futons et l'entretien des toilettes dans un pays où l'emploi à vie était autrefois la norme.

L'émergence de la classe des freelances constitue un défi pour le Premier ministre Fumio Kishida qui s'est engagé à redistribuer les richesses par le biais d'augmentations de salaires, qui ont jusqu'à présent échappé au Japon malgré une pénurie chronique de main-d'œuvre.

Le taux de chômage le plus récent au Japon, soit 2,6 % en juillet, était parmi les plus bas des 38 nations membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), légèrement au-dessus des taux rapportés par la Suisse et le Danemark récemment.

Environ 38 % des 57,1 millions de travailleurs employés dans la troisième plus grande économie du monde étaient des employés temporaires, selon les données du gouvernement, qui ne bénéficient pas des mêmes avantages que ceux qui ont un contrat permanent.

LIMITER LES COÛTS

À mesure que l'économie ralentit, les entreprises réduisent leurs coûts en remplissant les postes vacants par des travailleurs à bas salaire ou des gig workers, au lieu d'employés permanents mieux payés, selon des analystes et des travailleurs indépendants.

"Il y aura de plus en plus de personnes qui ne pourront pas s'en sortir avec leur salaire, même si elles sont employées", a déclaré Toshiaki Tsuchiya, 46 ans, membre fondateur d'un syndicat de travailleurs indépendants.

De plus en plus de gens feront des petits boulots qui n'offrent guère la sécurité et la stabilité qu'apporte un emploi régulier, ajoute Tsuchiya, qui gagne environ un cinquième de son revenu en livrant des aliments pendant ses heures supplémentaires.

"Ils n'auront d'autre choix que de travailler comme des ouvriers".

L'augmentation des emplois mal payés déprimerait la demande intérieure globale, a déclaré Shigeru Wakita, professeur émérite de droit du travail à l'Université Ryukoku de Kyoto.

M. Wakita s'attend à ce que le nombre de personnes aux prises avec de graves problèmes liés à l'emploi augmente en raison de la prévalence du gig work.

"En réalité, les travailleurs devraient être protégés, mais ils ne sont pas traités comme tels", a-t-il déclaré, ajoutant que les syndicats japonais n'ont pas réussi à s'occuper de la situation critique des travailleurs non réguliers.

Dans le cadre de sa tentative de réglementer la gig economy, le gouvernement a cherché à estimer le nombre de personnes effectuant des travaux en freelance.

Selon une enquête gouvernementale datant de mai 2020, 4,6 millions de personnes exerçaient un travail en freelance à titre d'emploi principal ou accessoire, chiffre également cité dans le cadre de sa politique annuelle publiée en juin.

Environ 63 % d'entre elles étaient insatisfaites de leurs revenus, soit près du double de celles qui en étaient "satisfaites" ou "extrêmement satisfaites", selon l'enquête.

DES BESOINS CHANGEANTS

L'essor du travail à la chaîne n'est pas entièrement sombre.

Ce type de travail est devenu plus courant à mesure que la demande de flexibilité de l'emploi augmente, en particulier chez les personnes âgées et les femmes au foyer japonaises qui cherchent à travailler à temps partiel, selon les analystes.

La promesse du gouvernement d'élaborer un plan visant à multiplier par 10 le nombre de start-ups dans les cinq prochaines années pourrait également conduire à des avantages - tels que des subventions - pour les entrepreneurs qui choisissent de travailler avec des indépendants, ont-ils ajouté.

"Plus de gens travaillent différemment qu'avant", a déclaré Toru Suehiro, économiste principal chez Daiwa Securities.

Le gouvernement a déclaré qu'il envisagerait d'étendre l'éligibilité de la sécurité sociale aux travailleurs freelance et aux gig workers.

Il s'est également engagé en juin à élaborer des lois clarifiant les termes des contrats entre les entreprises qui travaillent avec des travailleurs indépendants.

Un avantage du travail en freelance est que le revenu qu'il procure est susceptible d'augmenter en fonction des compétences, a déclaré M. Omori.

"En tant que travailleur indépendant, plus je travaille, plus je suis payé lorsque je fais de mon mieux", a-t-il déclaré.

(1 $ = 138,4300 yens)