Le marché de la dette finit en ordre dispersé

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette a terminé en ordre dispersé mercredi, les taux d'emprunt allemand et français enregistrant pour leur part un faible mouvement de tension.

"Dans l'ensemble, les mouvements ont été assez stables, avec une légère remontée des taux des pays solides de la zone euro", a résumé à l'AFP Geoffroy Lenoir, responsable des taux souverains en euros pour Aviva Investors.

Cette remontée des taux est notamment liée à des mouvements techniques, après l'émission d'obligations à cinq ans par l'Allemagne, a noté M. Lenoir.

Les investisseurs ont par ailleurs continué à surveiller les renégociations de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna) entre les Etats-Unis et le Canada.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, s'est dite "encouragée" par les progrès réalisés au cours des négociations avec les Etats-Unis sur la révision de l'Aléna mercredi à Washington.

Elle avait déjà fait savoir plus tôt dans la journée qu'elle était optimiste en raison de l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et le Mexique, également partenaires de l'Aléna, en début de semaine et les discussions avec les Etats-Unis au printemps.

Hormis la géopolitique, le marché a suivi une série d'indicateurs. Aux Etats-Unis, la croissance économique a été légèrement révisée en hausse au 2e trimestre, selon la deuxième estimation du département du Commerce, confirmant son rythme le plus fort en quatre ans.

Toujours aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements ont baissé de façon inattendue en juillet et s'inscrivent en repli sur un an pour le septième mois d'affilée, selon les chiffres de l'Association nationale des agents immobiliers (NAR) publiés mercredi.

Le moral des consommateurs allemands devrait pour sa part très légèrement reculer en septembre, selon l'étude mensuelle de l'institut GfK, malgré un rebond des attentes sur la conjoncture alimenté par la croissance solide de la première économie européenne.

Enfin, en France, la croissance économique a bel et bien plafonné à 0,2% au deuxième trimestre, en raison notamment d'une légère baisse de la consommation, selon une deuxième estimation de l'Insee.

"Le mois de septembre devrait être un peu plus chargé", note Geoffroy Lenoir, "avec en ligne de mire plusieurs échéances" dont la présentation par le gouvernement italien de son budget, une réunion de la Banque centrale européenne ou encore des données macroéconomiques qui devraient indiquer la tendance pour la fin d'année".

Le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne a connu une très légère tension, terminant à 0,404% contre 0,380% à 18H00 (16H00 GMT) mardi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi la même tendance, s'établissant à 0,736% contre 0,719%.

En revanche, celui de l'Espagne a terminé stable à 1,464% contre 1,455%, tandis que celui de l'Italie a clôturé sur une forte détente, à 3,125% contre 3,187%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans a fini à 1,489% contre 1,452%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis montait à 2,889%, contre 2,846% mardi, celui à 30 ans à 3,032% contre 2,994%. Le taux à 2 ans s'établissait à 2,674% contre 2,641%.

afp/al