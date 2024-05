Les principales devises sont restées stables lundi, le dollar se consolidant par rapport à ses pairs, les participants au marché attendant les données sur l'inflation américaine pour évaluer les perspectives de réduction des taux d'intérêt cette année.

Après un rapport sur l'emploi américain plus faible que prévu en avril et l'annonce de la politique de la Réserve fédérale, les attentes ont augmenté pour des réductions de taux d'intérêt cette année.

Les marchés ont évalué à 61,2 % la probabilité d'un certain degré de réduction des taux lors de la réunion de septembre de la Fed, avec environ 50 points de base de réduction au total attendus, selon l'outil FedWatch de la CME.

Mais les commentaires des responsables de la Fed la semaine dernière ont été variés, les intervenants se demandant si les taux d'intérêt étaient suffisamment élevés. Une hausse des attentes des consommateurs en matière d'inflation, révélée par une enquête vendredi, pourrait compliquer davantage la conversation.

"L'augmentation des prévisions d'inflation reflète probablement l'arrêt des progrès de la désinflation et ne contribuera guère à réduire les pressions sur les prix", ont écrit les économistes de Westpac dans une note à l'intention des clients.

Les données récentes indiquant que l'économie ralentit, les investisseurs cherchent à confirmer le degré de rigidité de l'inflation.

Le marché aura une chance cette semaine, avec des relevés d'inflation sous la forme de l'indice des prix à la production (PPI) mardi, suivi de l'indice des prix à la consommation (CPI) mercredi.

Le président de la Fed, Jerome Powell, fera également une apparition mardi lors d'une réunion de l'Association des banquiers étrangers à Amsterdam.

"Pour que le dollar américain soit vraiment en perte de vitesse, les données à venir doivent indiquer une désinflation, et pas seulement des poches de faiblesse ici et là", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

"Si les données sur l'inflation augmentent à nouveau ce mois-ci, cela annulera certainement le travail de la croissance plus faible et des chiffres de l'emploi légèrement plus faibles.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, est resté pratiquement stable à 105,34, après avoir enregistré son premier gain hebdomadaire la semaine dernière, suite à deux semaines successives de baisse.

L'euro est resté inchangé à 1,0769 dollar, alors que la zone euro se prépare à publier son propre taux d'inflation vendredi.

La livre sterling est restée stable à 1,2517 dollar, en baisse de 0,03% sur la journée. Les données de vendredi ont montré que l'économie britannique a connu sa plus forte croissance au premier trimestre depuis près de trois ans, mettant fin à la récession superficielle dans laquelle elle est entrée au second semestre de l'année dernière.

Le yen s'est affaibli de 0,11% à 155,91. Le dollar est remonté après une baisse de 3% au début du mois, sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis le début du mois de décembre 2022, après deux interventions présumées des autorités japonaises.

Alors que le marché continue d'être baissier sur la monnaie japonaise, les données sur les contrats à terme sur le yen de la CFTC ont montré que les positions courtes non commerciales ont chuté de 179 919 contrats le 23 avril, ce qui était le plus important depuis juin 2007.

À mesure que le yen recule, les marchés se montreront prudents face à toute nouvelle intervention.

Le yuan chinois offshore s'est maintenu autour de son plus bas niveau depuis une semaine, à 7,2352.

Les données publiées au cours du week-end ont montré que les prix à la consommation chinois ont augmenté en avril, tandis que les prix à la production ont continué à baisser, ce qui indique une amélioration de la demande intérieure alors que le gouvernement fait face à des défis pour soutenir une économie chancelante.

La banque centrale s'est également engagée à soutenir la reprise économique.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 1,99 % pour atteindre 61 682,00 $.