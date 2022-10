Le marché des gilts britanniques résiste malgré une "réévaluation majeure" - le directeur du bureau de la dette

Le marché obligataire britannique subit "une réévaluation majeure", mais devrait pouvoir absorber confortablement les 62 milliards de livres (69 milliards de dollars) supplémentaires de dette annoncés après le mini-budget du ministre des Finances Kwasi Kwarteng du 23 septembre, a déclaré lundi le chef du Debt Management Office (DMO) britannique.

Robert Stheeman - l'homme chargé de superviser le marché des obligations d'État de la Grande-Bretagne, qui représente 2,1 trillions de livres - a vu un parallèle entre la forte volatilité de ces 10 derniers jours et celle de mars 2020 au début de la pandémie de COVID-19, lorsque la Banque d'Angleterre est également intervenue pour calmer les marchés.

Mais dans l'ensemble, la situation de ces derniers jours semblait différente, car les courtiers en obligations avaient généralement été mieux à même de poursuivre leurs activités, "bien que dans des conditions très difficiles", par rapport au début de 2020, a déclaré Stheeman dans une interview à Reuters.

En septembre, les obligations d'État britanniques à dix ans ont enregistré leur plus forte baisse sur un mois civil depuis au moins 1957, les inquiétudes concernant les 45 milliards de livres de réductions d'impôts non financées par Kwarteng s'ajoutant aux craintes d'une forte hausse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre (BoE) et d'autres grandes banques centrales.

Les rendements à dix ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008 le 28 septembre à 4,582 %, soit 70 points de base de plus qu'avant le mini-budget de Kwarteng. Ils se situaient juste en dessous de 4 % lundi.

"Les Gilts et les autres marchés d'obligations souveraines doivent tous subir une réévaluation majeure", a déclaré Stheeman.

"Il y a tellement d'incertitudes ... en termes non seulement de la situation budgétaire, mais aussi de la réponse potentielle de la politique monétaire. C'est ce qui cause ... une très grande partie de la volatilité du marché", a-t-il ajouté.

Le DMO a augmenté son objectif de financement pour 2022/23 de 72 milliards de livres pour atteindre 234 milliards de livres après le mini-budget de Kwarteng, dont 62 milliards de livres seraient financés par des gilts.

"Je suis convaincu qu'il peut être digéré de manière raisonnablement fluide", a déclaré Stheeman.

Les prix des obligations d'État britanniques se sont redressés lundi après que M. Kwarteng a annoncé un revirement sur l'une de ses mesures phares, en déclarant qu'il ne supprimerait plus le taux d'imposition le plus élevé payé par les 1 % de personnes gagnant le plus d'argent.

Mais M. Stheeman a déclaré que le marché se concentrait davantage sur l'orientation fiscale générale du gouvernement et, surtout, sur la façon dont elle affectera le rythme auquel la BoE relèvera ses taux.

La semaine dernière, l'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a averti que la Banque devrait probablement procéder à un ajustement significatif des taux d'intérêt le 3 novembre, date à laquelle elle doit prendre sa prochaine décision politique. Le lendemain, la BoE est intervenue pour acheter des milliards de livres de gilts à 20 et 30 ans afin d'endiguer la chute du marché.

M. Stheeman - dont l'épouse siège à un comité de la BoE impliqué dans la décision - a déclaré que l'annonce de l'achat par la banque centrale avait été une "surprise majeure", au milieu d'une opération du DMO visant à vendre 4,5 milliards de livres de dette publique.

Bien que le moment de l'annonce ait pu compliquer la vie des courtiers en obligations, M. Stheeman a déclaré que sa nature inattendue soulignait l'indépendance de la BoE.

UNE FALAISE POUR LES GILTS ?

La BoE a déclaré qu'elle cesserait d'acheter des obligations le 14 octobre - suffisamment longtemps, selon elle, pour que les fonds de pension touchés par la chute des prix des obligations puissent mettre de l'ordre dans leurs affaires - et prévoit de relancer son programme de vente de gilts reporté le 31 octobre.

Lorsqu'on lui a demandé s'il était inquiet de ces bords de falaise potentiels, M. Stheeman a répondu : "Je ne suis pas indûment inquiet. Je pense que c'est dans la nature du marché dans lequel nous opérons, qu'il y a toujours un potentiel d'incertitude, et cela s'applique clairement maintenant."

L'échec des ventes aux enchères, où le DMO est incapable de réunir le montant qu'il recherche un jour donné, ne peut jamais être exclu, a-t-il ajouté. La dernière a eu lieu en 2009.

La majeure partie de l'augmentation des émissions de titres de créance au cours du reste de l'exercice financier proviendra des gilts à court terme et, dans une moindre mesure, à moyen terme. M. Stheeman a déclaré que cela reflétait une plus grande liquidité dans cette partie du marché.

Les écarts importants entre les offres et les demandes de gilts - qui étaient lundi d'environ 10 points de base pour les gilts à deux ans, selon les données de Tradeweb - devraient se réduire avec la diminution de la volatilité du marché, a déclaré M. Stheeman.

Les régulateurs doivent également examiner la manière dont les fonds d'investissement guidés par le passif (LDI) dans le secteur des pensions utilisent les produits dérivés, a-t-il ajouté. (1 $ = 0,8929 livre) (Reportage de David Milliken ; édition de Mark Potter)