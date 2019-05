Le marché du crédit va rester terriblement dépendant des tensions géopolitiques estime Muzinich & Co

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon Muzinich & Co, l'appréciation du marché du crédit dans les prochaines semaines reste "terriblement" liée aux tensions géopolitiques. Leur dissipation permettrait de pouvoir prendre confiance dans les projections économiques, ce qui n'est pas possible dans l'instant, estime le gérant. En revanche, une aggravation des tensions ou l'absence de résolution rapide peut prolonger la correction actuelle, dans un contexte où la bonne surprise de croissance du premier trimestre ne semble pas devoir se renouveler au deuxième.Muzinich & Co privilégie les stratégies de Carry sur les émetteurs à forte visibilité et recommande une gestion tactique de la duration via des actifs liquides. Pour le gérant, le positionnement crédit pourrait privilégier les hauts rendements de duration courte combinés avec des positions plus longue en duration sur l'Investment grade, en particulier le segment de BBB.