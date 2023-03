Zurich (awp) - Longtemps l'apanage de plateformes de petites annonces, depuis quelques années, les détaillants eux-mêmes se lancent sur le marché des produits d'occasion reconditionnés, en forte croissance. Depuis lundi, l'enseigne d'articles de sport Decathlon offre ainsi à sa clientèle la possibilité de revendre ses vélos utilisés dans 13 enseignes en Suisse, dont toutes celles de Suisse romande.

Les vélos rapportés par les clients sont estimés par les techniciens selon leur état et leur ancienneté, et un prix de rachat est proposé, qui sera versé sous forme de bon à utiliser dans les cinq ans, précise l'entreprise lundi dans un communiqué. Après une remise en l'état, les bicyclettes sont revendues avec une garantie de deux ans. "C'est justement cette garantie qui nous démarque des plateformes de produits d'occasion déjà existantes", se félicite Alex Jacquelin, responsable du projet chez Decathlon Suisse.

L'offre répond à une demande de plus en plus forte de la clientèle: "En moyenne, un vélo pour enfant présenté en rayon sera vendu en moins de 48h. Il y a une vraie attente", explique M. Jacquelin. Outre les vélos, l'enseigne est actuellement en phase de test pour proposer une offre similaire pour le ski. En 2022, ce sont plus de 10'000 articles de seconde main qui ont été vendus dans les magasins Decathlon.

"Pour les détaillants, l'offre de produits d'occasion est à la fois un moyen de générer de la fréquence dans les magasins et de renforcer les liens avec sa clientèle", explique à AWP Patrick Kessler, président de la faîtière Commerce Suisse. Ce n'est pas tant un nouveau modèle d'affaires, plutôt un instrument de fidélisation des clients.

L'occasion a la cote

"C'est un marché lucratif, où les marges sont attrayantes", assure Philipp Glauser, co-fondateur et directeur général de la start-up Loopia. Cette dernière propose d'accompagner les entreprises désireuses de développer une offre d'articles de seconde main, et travaille notamment avec Migros dans le segment des articles pour bébés. "L'économie circulaire est à la mode et les entreprises veulent se montrer responsable. C'est un signal fort pour la durabilité".

Principaux obstacles selon M. Glauser, l'informatique, la logistique et le personnel car la mise en place d'une telle offre nécessite d'importantes ressources. Mais beaucoup de secteurs peuvent exploiter ce marché dont la croissance annuelle moyenne est évaluée à 11%, explique M. Glauser.

En janvier, Migros a pris une participation dans le spécialiste suisse de l'électronique reconditionné, Revendo. Fondée en 2013, l'entreprise a connu une forte croissance et emploie désormais 140 employés, pour opérer dix points de vente en Suisse et une boutique en ligne.

"Flexibilité, liberté de choix, échange et revente: qu'il s'agisse de louer un article ou d'acheter un article "preloved", l'aspect de la durabilité joue un rôle important dans la décision de consommation", indique Tristan Cerf, porte-parole de Migros.

Chez SportXX, le matériel de ski utilisé pour la location lors de la saison est disponible à la revente en tant qu'articles d'occasion révisés en fin de saison. Le géant du commerce en ligne Digitec Galaxus compte de son côté sur sa plateforme actuellement 12'652 produits d'occasion en vente.

Dans l'ameublement, Ikea s'est lancé sur le marché de la seconde main en 2018. Les clients peuvent rapporter certains meubles et reçoivent en échange un bon d'achat à utiliser dans les magasins.

Enfin dans l'habillement, plusieurs enseignes se sont lancées dans la seconde main, en proposant des articles déjà portés, à l'instar de Jelmoli ou Manor, souvent en partenariat avec des enseignes spécialisées sur ce marché.

