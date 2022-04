Le marché du travail américain progresse ; le taux de chômage tombe à 3,6 %.

Le rapport sur l'emploi du département du travail, très surveillé, a également montré vendredi que davantage de personnes rejoignaient la population active, probablement attirées par les salaires plus élevés. L'emploi dans les secteurs des services professionnels et des services aux entreprises, des activités financières et du commerce de détail est maintenant au-dessus des niveaux pré-pandémiques.

La série de fortes créations d'emplois a souligné la résilience de l'économie, même si la croissance semble avoir considérablement ralenti au premier trimestre sous le poids d'une inflation élevée.

"Malgré les inquiétudes liées à l'inflation et à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les entreprises américaines continuent d'embaucher à plein régime, tandis que davantage de personnes retournent sur le marché du travail", a déclaré Sal Guatieri, économiste principal chez BMO Marchés des capitaux à Toronto.

"C'est une excellente nouvelle pour l'économie. Cependant, le marché du travail ne fait que se resserrer et les salaires sont clairement orientés à la hausse, ce qui attise les flammes de l'inflation. La Fed a toutes les raisons de faire le grand écart ou de rentrer chez elle le 4 mai."

L'enquête auprès des établissements a montré que la masse salariale non agricole a augmenté de 431 000 emplois le mois dernier. L'économie a créé 95 000 emplois de plus en janvier et février que ce qui avait été initialement estimé.

L'emploi global est maintenant inférieur de 1,6 million d'emplois à son niveau d'avant la pandémie, et de nombreux économistes prévoient que tous les emplois perdus seront récupérés d'ici juillet. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de la masse salariale de 490 000 en mars. Les estimations allaient d'un minimum de 200 000 à un maximum de 700 000.

La demande d'embauche est stimulée par une forte baisse des infections au COVID-19, qui a entraîné la levée des restrictions dans tout le pays. Rien n'indique encore que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a poussé les prix de l'essence au-dessus de 4 $ le gallon, ait eu un impact sur le marché du travail.

La vaste augmentation de la masse salariale a été menée par l'industrie des loisirs et de l'hospitalité, qui a ajouté 112 000 emplois. La masse salariale des services professionnels et commerciaux a augmenté de 102 000 emplois. L'emploi dans ce secteur est maintenant 723 000 emplois de plus qu'avant la pandémie. Les détaillants ont ajouté 49 000 emplois, ce qui porte le niveau d'emploi à 278 000 emplois de plus qu'en février 2020.

L'emploi dans les activités financières a augmenté de 16 000 et se situe maintenant 41 000 au-dessus de son niveau d'avant la pandémie. Les effectifs de l'industrie manufacturière ont augmenté de 38 000 emplois et n'ont pas encore récupéré tous les emplois perdus pendant la pandémie. L'emploi dans la construction est maintenant de retour à son niveau pré-pandémique, avec 19 000 emplois ajoutés en mars.

Les actions à la Bourse ont eu un panorama mitigé. Le dollar a augmenté par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont augmenté, la courbe de rendement très surveillée entre les obligations à deux ans et à 10 ans s'inversant pour la troisième fois cette semaine.

UN NOMBRE RECORD D'OUVERTURES DE POSTES

Avec un quasi record de 11,3 millions d'ouvertures d'emploi le dernier jour de février, la croissance de la masse salariale pourrait rester forte cette année.

Les créations d'emplois ont atteint en moyenne 562 000 par mois au premier trimestre, mais les estimations de la croissance du produit intérieur brut pour les trois premiers mois de l'année sont pour la plupart inférieures à un taux annualisé de 1,0 %, ce qui représente un net ralentissement par rapport au rythme soutenu de 6,9 % enregistré au quatrième trimestre. L'inflation annuelle a connu en février la plus forte hausse depuis 40 ans, reflétant les chaînes d'approvisionnement interrompues et l'essence chère.

Le mois dernier, la Fed a augmenté son taux d'intérêt directeur de 25 points de base, la première hausse en plus de trois ans. Les décideurs ont intensifié leur rhétorique belliciste, le président de la Fed, Jerome Powell, déclarant que la banque centrale américaine doit agir "rapidement" pour augmenter les taux et peut-être "plus agressivement" pour empêcher une inflation élevée de s'installer.

Avec le ralentissement de la croissance et la guerre Russie-Ukraine qui fait toujours rage, les économistes affirment que la Fed est confrontée à un difficile exercice d'équilibre.

"Bien qu'aujourd'hui la Fed ait coché une case, elle va devoir se battre sur une corde raide, avec une inflation largement alimentée par les chocs de l'offre, et avec des dégâts évidents dans le moteur économique aujourd'hui et à l'avenir", a déclaré Rick Rieder, CIO de BlackRock Global Fixed Income à New York.

Le bassin d'emploi a continué à s'élargir régulièrement en mars.

L'enquête auprès des ménages, dont est tiré le taux de chômage, a montré que 418 000 personnes sont entrées dans la population active le mois dernier. Cela a été plus que compensé par une augmentation de 736 000 de l'emploi des ménages. En conséquence, le taux de chômage a baissé de deux dixièmes de point de pourcentage pour atteindre 3,6 %, le plus bas depuis février 2020.

Le chômage a diminué pour tous les groupes raciaux, avec une forte baisse chez les Noirs. Le taux de participation à la population active, ou la proportion d'Américains en âge de travailler qui ont un emploi ou en cherchent un, a atteint son plus haut niveau depuis deux ans, soit 62,4 %, contre 62,3 % en février. Le taux de participation de la tranche d'âge la plus active a également atteint son plus haut niveau en deux ans, soit 82,5 %, contre 82,2 % en février.

Selon un rapport publié jeudi par le cabinet mondial de reclassement professionnel Challenger, Gray & Christmas, la montée en flèche du coût de la vie "pousse les travailleurs qui dépendaient de leurs économies ou de leurs investissements à rechercher un emploi rémunéré."

Les travailleurs restant rares, le salaire horaire moyen a augmenté de 0,4 % après une légère hausse de 0,1 % en février. Cela a porté l'augmentation annuelle à 5,6 %, contre 5,2 % en février. Mais la semaine de travail a raccourci à 34,6 heures, contre 34,7 heures en février.

Le rapport sur l'emploi a renforcé le fait que l'économie continuera à se développer, malgré les signaux de récession du marché obligataire.

Les économistes ont déclaré que les avoirs massifs de la Fed en bons du Trésor et en titres adossés à des créances hypothécaires ont rendu difficile l'obtention d'un signal clair des mouvements de la courbe des taux. Certains ont noté que les rendements réels restaient négatifs, tandis que d'autres ont fait valoir que la courbe des rendements du Trésor à deux/cinq ans était un meilleur indicateur d'une future récession. Ce segment ne s'est pas inversé.

"La légère inversion de la courbe de rendement de 2 ans à 10 ans est en fait un signal positif, car elle reflète la confiance du marché dans le fait que la Fed est sur la bonne voie en termes de normalisation des taux d'intérêt et de domptage du lion de l'inflation dans un environnement économique mondial complexe dominé principalement par les chocs de l'offre et de la guerre", a déclaré Brian Bethune, professeur de pratique, au Boston College.