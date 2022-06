Le marché du travail américain reste fort ; les listes de chômeurs sont les plus petites depuis 1969

Le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations de chômage publié jeudi par le département du travail, les données les plus récentes sur la santé de l'économie, a également montré que les listes d'allocations de chômage des États ont diminué pour atteindre leur plus bas niveau depuis 1969 au cours de la deuxième moitié du mois de mai.

L'orientation agressive de la politique monétaire de la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation élevée a attisé les craintes d'une récession. D'autres données publiées jeudi ont montré que l'augmentation de la masse salariale privée en mai était la plus faible en deux ans, mais cela était également dû en partie à la pénurie de travailleurs. La banque centrale américaine tente de refroidir la demande de main-d'œuvre, sans pousser le taux de chômage trop haut.

"Les gains d'emplois à travers le pays ralentissent, mais peu de travailleurs perdent réellement leur emploi", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York. "Ce n'est pas encore un atterrissage en douceur ou un atterrissage brutal pour l'économie. L'absence de signes de licenciements dans les entreprises signifie que le marché du travail ne se détend pas autant que les responsables de la Fed l'espéraient."

Les demandes initiales d'allocations de chômage de l'État ont diminué de 11 000 pour atteindre un chiffre corrigé des variations saisonnières de 200 000 pour la semaine terminée le 28 mai. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 210 000 demandes pour la dernière semaine.

La deuxième baisse hebdomadaire consécutive a annulé les récentes augmentations, qui avaient porté les demandes à leur plus haut niveau depuis janvier.

Il y a eu de fortes baisses des demandes en Pennsylvanie, au Kentucky, en Géorgie et en Floride, qui ont compensé un bond en Californie, ainsi que des hausses notables au Mississippi et à New York.

Le nombre de personnes recevant des prestations après une première semaine d'aide a diminué de 34 000 pour atteindre 1,309 million au cours de la semaine se terminant le 21 mai. Il s'agit du niveau le plus bas pour les demandes dites continues depuis décembre 1969.

Les entreprises se démènent pour trouver des travailleurs, bien que le Livre beige de la Fed de mercredi ait montré "qu'un district a explicitement signalé que le rythme de la croissance de l'emploi avait ralenti" et que "certaines entreprises dans la plupart des districts côtiers ont noté des gels d'embauche ou d'autres signes que la tension du marché avait commencé à se relâcher".

Mais le gouvernement a également indiqué qu'il y avait 11,4 millions d'offres d'emploi à la fin du mois d'avril. Bien que l'écart entre le nombre d'emplois et le nombre de travailleurs ait diminué par rapport aux 3,6 % de la population active en mars, il est resté très élevé à 3,3 % en avril.

TRÈS FAIBLES LICENCIEMENTS

La Fed a augmenté son taux d'intérêt directeur de 75 points de base depuis mars. Elle devrait augmenter le taux au jour le jour d'un demi-point de pourcentage lors de chacune de ses prochaines réunions ce mois-ci et en juillet. Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a déclaré jeudi qu'elle voyait peu de raisons de faire une pause en septembre.

Les actions à Wall Bourse étaient en baisse. Le dollar a baissé par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont augmenté.

Selon les économistes, il faudrait que les demandes d'indemnisation dépassent les 300 000 pour refroidir le marché chaud de l'emploi.

"Un faible niveau de licenciements ainsi que des ouvertures d'emploi élevées signalent que la demande de main-d'œuvre reste forte, une tendance qui devrait persister à très court terme", a déclaré Rubeela Farooqi, économiste en chef pour les États-Unis chez High Frequency Economics à White Plains, New York.

La vigueur du marché du travail a été renforcée par un deuxième rapport publié jeudi par la société mondiale de reclassement professionnel Challenger, Gray & Christmas, qui montre que les licenciements annoncés par les entreprises américaines ont diminué de 14,7 % pour atteindre 20 712 en mai.

Jusqu'à présent cette année, les employeurs ont annoncé 100 694 suppressions d'emplois, soit une baisse de 48 % par rapport à la même période en 2021. Il s'agit du plus faible total enregistré de janvier à mai depuis que Challenger a commencé à suivre les annonces mensuelles de suppressions d'emplois en 1993.

Cela a éclipsé le rapport national sur l'emploi ADP, qui a montré que la masse salariale privée a augmenté de 128 000 emplois le mois dernier après avoir augmenté de 202 000 en avril. Il s'agit du gain le plus faible depuis avril 2020, lorsque l'économie était ébranlée par les fermetures de COVID-19 et a perdu un nombre record de 20,493 millions d'emplois ce mois-là.

Les économistes avaient prévu que la masse salariale privée augmenterait de 300 000 emplois. Le rapport ADP, élaboré conjointement avec Moody's Analytics, ne permet pas de prévoir le nombre d'emplois privés dans le rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics (BLS) du ministère, en raison de différences méthodologiques.

"Les données ADP suggèrent que la croissance de l'emploi ralentit, ce qui, à un niveau très élevé, est largement conforme à nos attentes pour le marché du travail", a déclaré Daniel Silver, économiste chez JPMorgan à New York. "Mais nous savons que le rapport ADP n'est pas toujours un prédicteur fiable des données du BLS, il n'est donc pas certain que les données du BLS seront aussi faibles que l'impression du rapport ADP en mai."

Le rapport gouvernemental sur l'emploi, très surveillé, qui sera publié vendredi, devrait montrer que la forte croissance de l'emploi s'est poursuivie en mai.

Selon une enquête Reuters auprès d'économistes, la masse salariale non agricole a probablement augmenté de 325 000 emplois le mois dernier. L'économie a créé 428 000 emplois en avril, marquant ainsi 12 mois consécutifs de gains d'emplois supérieurs à 400 000.