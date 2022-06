Le marché du travail américain reste solide ; le secteur manufacturier retrouve son élan

Les offres d'emploi aux États-Unis ont chuté en avril, mais sont restées à des niveaux significativement élevés, ce qui suggère que les salaires continueront à augmenter alors que les entreprises se démènent pour trouver des travailleurs, et contribueront à ce que l'inflation reste inconfortablement élevée pendant un certain temps.

Le rapport Job Openings and Labor Turnover Survey, ou JOLTS, du département du travail mercredi a également montré que les licenciements ont atteint un niveau record, soulignant la tension du marché de l'emploi. La Réserve fédérale, qui s'efforce de ramener l'inflation à son objectif de 2 %, tente de réaligner l'offre et la demande de main-d'œuvre sans faire grimper le taux de chômage trop haut.

Jusqu'à présent, peu de signes indiquent que l'orientation agressive de la politique monétaire de la banque centrale américaine refroidit la demande dans l'ensemble de l'économie. L'activité des usines a repris en mai, la demande de biens restant forte, selon d'autres données. Ces rapports ont permis d'apaiser les craintes d'une récession imminente, alimentées par la hausse des taux d'intérêt et le resserrement des conditions financières.

"Les rapports d'aujourd'hui montrent que l'économie ne ralentit pas sensiblement et que le marché du travail reste très fort", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York.

Les ouvertures de postes, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont diminué de 455 000 pour atteindre 11,4 millions le dernier jour d'avril. Les données pour le mois de mars ont été révisées à la hausse pour montrer un record de 11,855 millions d'emplois vacants au lieu des 11,5 millions rapportés précédemment. Les offres d'emploi d'avril étaient conformes aux attentes des économistes.

Les postes vacants dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale ont diminué de 266 000. Il y a eu 162 000 ouvertures de postes en moins dans le secteur du commerce de détail, tandis que les postes ouverts dans l'industrie de l'hébergement et des services de restauration ont diminué de 113 000.

Mais le secteur du transport, de l'entreposage et des services publics comptait 97 000 emplois non pourvus supplémentaires. Les ouvertures de postes ont augmenté de 67 000 dans la fabrication de biens non durables, tandis que les fabricants de biens durables avaient 53 000 postes vacants de plus.

Le taux d'ouvertures d'emplois a glissé à 7,0 %, contre 7,3 % en mars.

Le mois dernier, le président de la Fed, Jerome Powell, a qualifié les offres d'emploi d'"extraordinairement élevées" et a déclaré qu'"il existe une voie par laquelle nous serions en mesure de modérer la demande sur le marché du travail et donc de faire baisser les offres d'emploi sans que le chômage n'augmente". En avril, le taux de chômage s'est maintenu à son plus bas niveau depuis deux ans, soit 3,6 %.

La Fed a augmenté son taux d'intérêt directeur de 75 points de base depuis mars. Elle devrait augmenter le taux au jour le jour d'un demi-point de pourcentage lors de ses réunions de juin et de juillet.

En avril, il y avait 1,92 ouverture de poste pour chaque chômeur, contre 2,0 en mars. Les économistes ont déclaré qu'il était possible que les entreprises publient des offres d'emploi sur plusieurs sites, et qu'elles maintiennent les listes en place même lorsque le poste a été déposé.

"Néanmoins, l'écart énorme entre les ouvertures et les embauches ainsi que l'écart entre les ouvertures et les chômeurs est sous-jacent à l'étroitesse du marché du travail", a déclaré Sophia Koropeckyj, économiste principale chez Moody's Analytics à West Chester, en Pennsylvanie.

Les embauches ont diminué de 59 000 pour atteindre 6,586 millions. Cela a laissé le taux d'embauche inchangé à 4,4 %. Il y a eu 73 % de plus d'offres d'emploi que d'embauches. Même en tenant compte des chômeurs qui veulent travailler mais ne cherchent pas d'emploi, l'écart entre les emplois disponibles et les travailleurs disponibles reste important. L'écart entre les emplois et les travailleurs est tombé à un niveau encore élevé de 3,3 % de la population active, contre 3,6 % en mars.

"L'écart reste proche de son niveau le plus élevé dans l'histoire des États-Unis d'après-guerre, ce qui suggère que la croissance des salaires restera ferme jusqu'à ce que de nouvelles améliorations de l'offre de main-d'œuvre et la normalisation des ouvertures de postes ramènent le marché du travail à l'équilibre", ont écrit les économistes de Goldman Sachs dans une obligation.

Les mises à pied et les licenciements ont diminué de 170 000 pour atteindre le niveau le plus bas jamais enregistré de 1,246 million, principalement concentrés dans les petites entreprises. Les démissions sont restées élevées, avec 4,424 millions de départs, peu de changement par rapport à mars. La plupart des démissions ont eu lieu dans les petites entreprises.

Les actions de Wall Bourse étaient en baisse. Le dollar a augmenté par rapport à un panier de devises. Les prix du Trésor américain ont baissé.

FORTE DEMANDE DE BIENS

Dans un rapport séparé mercredi, l'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que son indice de l'activité industrielle nationale a rebondi à une lecture de 56,1 le mois dernier, contre 55,4 en avril. Une lecture supérieure à 50 indique une expansion dans le secteur manufacturier, qui représente 12 % de l'économie américaine.

Les économistes avaient prévu que l'indice tombe à 54,5. L'enquête a suivi un rapport vendredi dernier montrant que les dépenses de consommation ont fortement augmenté en avril. La nation a été saisie par la crainte d'un ralentissement économique en raison des hausses de taux de la Fed, de la hausse des rendements du Trésor et de la chute des prix des actions.

La demande de biens reste résiliente, même si les dépenses se réorientent vers les services tels que les voyages, les restaurants et les loisirs. Les dépenses en biens ont bondi lorsque la pandémie de COVID-19 a restreint les déplacements.

Les six plus grandes industries manufacturières - machines, produits informatiques et électroniques, alimentation, matériel de transport, pétrole et charbon ainsi que produits chimiques - ont enregistré une croissance modérée à forte.

L'industrie manufacturière reste limitée par des chaînes d'approvisionnement enrayées, qui ont été encore plus enchevêtrées par la guerre non provoquée de la Russie contre l'Ukraine et les nouvelles fermetures en Chine dans le cadre de la politique zéro COVID-19 de Pékin.

Les fabricants de matériel de transport ont déclaré que la pénurie de semi-conducteurs "s'aggravait en raison des fermetures chinoises COVID-19". Les fabricants de biens divers ont signalé que "les problèmes de chaîne d'approvisionnement nous obligent à prolonger considérablement nos délais de livraison".

"Entre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la demande toujours forte, les pressions inflationnistes ne peuvent que rester", a déclaré Isfar Munir, économiste chez Citigroup à New York.