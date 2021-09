Le marché du travail américain se porte bien, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage diminuent et les licenciements atteignent leur plus bas niveau en 24 ans.

Le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations de chômage publié jeudi par le département du travail, qui constitue la donnée la plus récente sur la santé de l'économie, a également montré que le nombre de personnes inscrites sur les listes de chômage des États a chuté à son plus bas niveau depuis 17 mois au cours de la troisième semaine d'août.

La baisse des licenciements devrait contribuer à apaiser les inquiétudes concernant l'économie, même si le rapport sur l'emploi du mois d'août, très surveillé, montre vendredi un ralentissement de la croissance des emplois non agricoles.

"Indépendamment du rapport de demain, n'oubliez pas que les chiffres hebdomadaires du chômage indiquent que les vis du marché du travail continuent de se resserrer", a déclaré Chris Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York. "Il n'y a aucun signe que la variante Delta entraîne des pertes d'emplois à travers le pays".

Les demandes initiales d'allocations de chômage de l'État ont chuté de 14 000 pour atteindre un chiffre corrigé des variations saisonnières de 340 000 pour la semaine terminée le 28 août, le plus bas niveau depuis la mi-mars 2020, lorsque des fermetures obligatoires d'entreprises non essentielles ont été appliquées pour ralentir la première vague de cas de coronavirus.

Des baisses notables des demandes ont été enregistrées en Californie, en Illinois et en Virginie, tandis que l'Ohio et le Missouri ont signalé de fortes hausses. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 345 000 demandes pour la dernière semaine.

Les demandes ont diminué par rapport au chiffre record de 6,149 millions enregistré début avril 2020. Elles restent toutefois supérieures à la fourchette 200 000-250 000 considérée comme compatible avec des conditions de marché du travail saines.

La dernière vague de cas de COVID-19, due à la variante Delta du coronavirus, et une pénurie aiguë de travailleurs ont amené certains économistes à s'attendre à des gains d'emplois modérés en août. Le mois dernier, les indicateurs du marché du travail ont été mitigés, avec une mesure de l'emploi dans les usines qui s'est contractée et des salaires dans le secteur privé inférieurs aux attentes. Mais l'embauche par les petites entreprises s'est accélérée et l'opinion des consommateurs sur le marché du travail est restée assez optimiste.

Les actions de Wall Street étaient en hausse, l'indice S&P 500 atteignant un niveau record. Le dollar a reculé par rapport à un panier de devises. Les cours du Trésor américain étaient mitigés.

PÉNURIE DE TRAVAILLEURS

Bien que les données sur les demandes d'indemnisation de la semaine dernière n'aient aucune incidence sur le rapport sur l'emploi du mois d'août, car elles ne sont pas comprises dans la période d'enquête, les demandes d'indemnisation ont eu tendance à diminuer le mois dernier. Le rapport sur les demandes a montré que le nombre de personnes continuant à recevoir des prestations après une première semaine d'aide a plongé de 160 000 à 2,748 millions au cours de la semaine terminée le 21 août, soit le plus bas niveau depuis la mi-mars 2020.

Selon une enquête Reuters auprès d'économistes, la masse salariale non agricole a probablement augmenté de 750 000 emplois le mois dernier après avoir progressé de 943 000 en juillet.

"Nous nous attendons à ce que le rapport sur l'emploi montre que l'économie a continué à créer des emplois à un rythme rapide en août, défiant les épidémies de la variante Delta du COVID-19 à travers le pays", a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter.

Cet optimisme a été souligné par un autre rapport publié jeudi par le cabinet international de reclassement professionnel Challenger, Gray & Christmas, selon lequel les suppressions d'emplois annoncées par les employeurs américains ont diminué de 17 % pour atteindre 15 723 en août, soit le chiffre le plus bas depuis juin 1997. Depuis le début de l'année, les employeurs ont annoncé 247 326 suppressions d'emplois, soit une baisse de 87 % par rapport à la même période de l'année dernière.

La pandémie a bouleversé la dynamique du marché du travail, créant des pénuries de travailleurs alors même que 8,7 millions de personnes sont officiellement au chômage. À la fin du mois de juin, on comptait un nombre record de 10,1 millions d'offres d'emploi. Le manque de services de garde d'enfants abordables, la crainte de contracter le coronavirus, les généreuses allocations de chômage financées par le gouvernement fédéral ainsi que les départs à la retraite et les changements de carrière liés à la pandémie sont autant de facteurs qui expliquent ce décalage.

La pénurie de main-d'?uvre devrait s'atténuer à partir de septembre. Les allocations de chômage financées par le gouvernement expirent le 6 septembre et les écoles rouvrent leurs portes pour l'apprentissage en personne.

Mais la montée en flèche des cas de COVID-19 pourrait entraîner une réticence de la part de certaines personnes à retourner sur le marché du travail. Le rapport sur les demandes d'indemnisation a montré qu'environ 12,2 millions de personnes recevaient des prestations, tous programmes confondus, à la mi-août. Ce nombre devrait diminuer fortement après l'expiration des programmes gouvernementaux de lundi prochain, qui touchera environ 7,5 millions de personnes.

Environ 25 États dirigés par des gouverneurs républicains ont mis fin aux prestations étendues il y a plusieurs mois. Ces mesures n'ont pas entraîné une augmentation des embauches, ce qui a amené certains économistes à mettre en garde contre les attentes d'une augmentation du réservoir de main-d'?uvre.

"De nombreux États ont déjà mis fin aux programmes avant l'expiration de la loi fédérale, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore constaté de changements clairs liés à la fin de ces programmes dans les différentes variables que nous avons étudiées", a déclaré Daniel Silver, économiste chez JPMorgan à New York.

La reprise du marché du travail s'accélère malgré un ralentissement de l'activité économique causé par la dernière vague de coronavirus, l'affaiblissement des mesures de relance budgétaire et les contraintes d'approvisionnement. En raison de l'expiration des prestations élargies, les chèques de chômage hebdomadaires de près de 3 millions de personnes seront réduits de 300 dollars, ce qui, selon les économistes, nuira aux dépenses de consommation.

Mais la modération de la croissance devrait être atténuée par la réduction du déficit commercial. L'écart commercial a diminué de 4,3 % pour atteindre 70,1 milliards de dollars en juillet, a indiqué le département du commerce dans un rapport distinct jeudi.

Les économistes ont fortement revu à la baisse leurs estimations du produit intérieur brut pour le troisième trimestre, passant d'un taux élevé de 9 % à un taux annualisé de 2,9 %. L'économie a progressé à un taux de 6,6 % au deuxième trimestre.

"Le ralentissement n'est pas généralisé et reflète principalement le remboursement des dépenses de relance et les problèmes d'approvisionnement actuels", a déclaré Ellen Zentner, économiste en chef pour les États-Unis chez Morgan Stanley à New York.