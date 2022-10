Le marché du travail américain se porte bien, les emplois non agricoles augmentent solidement et le taux de chômage diminue.

(Ajout de détails, commentaires d'analystes, mise à jour des marchés)

*

Les emplois non agricoles augmentent de 263 000 en septembre

*

Le taux de chômage passe de 3,7% à 3,5%.

*

Le salaire horaire moyen augmente de 0,3% ; en hausse de 5,0% sur un an

*

La semaine de travail moyenne reste inchangée à 34,5 heures

WASHINGTON, 7 octobre (Reuters) - La croissance de l'emploi aux Etats-Unis a ralenti modérément en septembre tandis que le taux de chômage a baissé à 3,5%, ce qui indique un marché du travail tendu qui maintient la Réserve fédérale dans sa campagne agressive de resserrement de la politique monétaire pour un certain temps.

Bien que la baisse du taux de chômage, qui était de 3,7 % en août, soit en partie due au fait que des personnes ont quitté la population active, moins d'Américains ont travaillé à temps partiel pour des raisons économiques le mois dernier, selon le rapport sur l'emploi du département du travail, très surveillé, publié vendredi. Le marché de l'emploi continue de faire preuve de résilience malgré les fortes hausses de taux d'intérêt de la Fed, qui ralentissent la demande.

"Le marché du travail reste obstinément chaud", a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan à New York. "Les conditions d'embauche super serrées génèrent une croissance des salaires et des revenus nominaux qui ne permet pas de ramener l'inflation à un taux plus acceptable."

La masse salariale non agricole a augmenté de 263 000 emplois le mois dernier après une hausse de 315 000 emplois non révisée en août, selon l'enquête auprès des établissements. Bien que ce chiffre soit le plus bas depuis avril 2021, les gains d'emplois ont dépassé la moyenne mensuelle de 167 000 dans les années 2010. La croissance de l'emploi a été en moyenne de 420 000 par mois cette année.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 250 000 emplois ajoutés, avec des estimations allant d'un minimum de 127 000 à un maximum de 375 000. Le taux de chômage est resté inchangé à 3,7 %.

Le président Joe Biden a déclaré que les gains d'emplois étaient "un signe encourageant que nous sommes en train de passer à une croissance stable et régulière."

Le rapport sur l'emploi a suggéré que l'économie n'était pas en récession malgré la contraction du produit intérieur brut au cours du premier semestre. Mais les risques d'un ralentissement l'année prochaine augmentent alors que la Fed intensifie sa lutte contre l'inflation.

La banque centrale américaine a augmenté son taux directeur, qui était proche de zéro au début de l'année, pour le porter dans la fourchette actuelle de 3,00 % à 3,25 %. Le rapport sur les prix à la consommation de septembre, qui sera publié jeudi prochain, aidera les décideurs à évaluer leurs progrès dans la maîtrise de l'inflation avant leur réunion de politique générale des 1er et 2 novembre.

L'augmentation générale de l'emploi du mois dernier a été menée par l'industrie des loisirs et de l'hospitalité, où les effectifs ont augmenté de 83 000 emplois. La majeure partie des gains a été enregistrée dans les restaurants et les bars. Néanmoins, l'emploi dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie reste inférieur de 1,1 million d'emplois à son niveau d'avant la pandémie.

Les soins de santé ont ajouté 60 000 emplois en septembre, ramenant l'emploi dans ce secteur à son niveau pré-pandémique. L'emploi dans l'industrie des services professionnels et commerciaux a augmenté de 46 000 emplois. L'industrie manufacturière a ajouté 22 000 emplois, tandis que la construction a créé 19 000 postes, malgré le fait que le marché du logement ait été frappé par la hausse des coûts d'emprunt.

Des gains ont également été enregistrés dans le secteur du commerce de gros, mais l'industrie des activités financières a perdu 8 000 emplois, tandis que le secteur du transport et de l'entreposage en a perdu 7 900. L'emploi dans le commerce de détail a diminué de 1 100 postes. La masse salariale du gouvernement a baissé de 25 000 emplois.

"L'économie n'est pas tombée en récession au premier semestre 2022, ni au troisième trimestre", a déclaré Brian Bethune, professeur d'économie au Boston College. "Pourtant, les prédicteurs invétérés de la récession ne cessent de repousser leur date de récession dans le futur."

Les actions de Wall street se négociaient à la baisse. Le dollar a augmenté par rapport à un panier de devises. Les prix du Trésor américain ont baissé.

LES FEMMES QUITTENT LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers ont presque intégré dans leurs prix une quatrième hausse de 75 points de base des taux lors de la réunion de la Fed le mois prochain.

La résilience du marché du travail a été attribuée à la réticence des entreprises à licencier des travailleurs après les difficultés d'embauche de l'année dernière, la pandémie de COVID-19 ayant contraint certaines personnes à quitter la population active, en partie en raison de la maladie prolongée causée par le virus.

Alors que les données gouvernementales de cette semaine ont montré que les offres d'emploi ont baissé de 1,1 million, la plus forte baisse depuis avril 2020, pour atteindre 10,1 millions le dernier jour d'août, il y a toujours 4 millions de postes vacants de plus que d'Américains au chômage. Une enquête de l'Institute for Supply Management mercredi a également montré que plusieurs industries de services ont signalé des pénuries de main-d'œuvre en septembre.

Les économistes affirment que les entreprises ont comblé les postes ouverts alors qu'elles s'efforçaient d'augmenter leurs effectifs pour répondre à la demande accrue de leurs produits, ce qui a entraîné une hausse des créations d'emplois.

L'enquête auprès des ménages dont est tiré le taux de chômage a montré que 57 000 personnes ont quitté la population active le mois dernier, ce qui a contribué à faire baisser le taux de chômage. Environ 390 000 femmes âgées de 20 ans et plus ont baissé leur taux d'activité.

En conséquence, le taux de participation à la population active, ou la proportion d'Américains en âge de travailler qui ont un emploi ou en cherchent un, a glissé à 62,3 %, contre 62,4 % en août. Il est inférieur de 1,1 point de pourcentage à son niveau de février 2020.

Le taux d'activité des femmes de 20 ans ou plus est tombé à 58,0 %, contre 58,4 % en août.

D'autres détails de l'enquête sur les ménages ont été solides. L'emploi des ménages a fortement augmenté et le nombre de personnes travaillant à temps partiel pour des raisons économiques a baissé de 306 000 pour atteindre 3,8 millions.

Cela a conduit à une mesure plus large du chômage, qui inclut les personnes qui veulent travailler mais ont renoncé à chercher et celles qui travaillent à temps partiel parce qu'elles ne peuvent pas trouver d'emploi à temps plein, en baisse à 6,7 % contre 7,0 % en août.

Le marché du travail étant toujours tendu, les gains salariaux sont restés solides. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 % après une hausse similaire en août. Cela a fait baisser l'augmentation annuelle des salaires à 5,0 %, contre 5,2 % en août. La semaine de travail moyenne est restée inchangée à 34,5 heures pour le quatrième mois consécutif.

Bien que la croissance des salaires ait ralenti depuis le sommet de 5,6 % atteint en mars, l'indicateur des salaires de la Fed d'Atlanta, considéré comme une mesure plus fiable car il contrôle les effets de composition tels que le niveau de compétence, la profession et la géographie, se situe à 6,7 %.

"La bonne nouvelle du point de vue de la croissance est que la force du marché du travail maintient le salaire global des ménages en territoire positif, même en tenant compte de l'inflation élevée", a déclaré Eric Winograd, économiste principal chez AllianceBernstein à New York.

"C'est un argument important en faveur de la possibilité d'un atterrissage économique en douceur ou du moins d'un atterrissage en douceur."