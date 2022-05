Le marché du travail américain sous les projecteurs alors que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage atteignent leur plus haut niveau depuis 4 mois

Pourtant, le marché du travail reste tendu, car le rapport du département du travail de jeudi a également montré que les rangs des chômeurs étaient les plus bas en près de 52 ans et demi au début du mois de mai. Des signes de baisse de la demande de main-d'œuvre étaient également évidents dans une enquête de la Réserve fédérale de Philadelphie, montrant une baisse considérable des niveaux d'emploi et de la semaine de travail moyenne dans les usines de la région du centre du littoral de l'Atlantique ce mois-ci.

L'orientation agressive de la politique monétaire de la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation a déclenché une vente sur le marché boursier et a fait grimper les rendements du Trésor américain et le dollar. Plusieurs détaillants, dont Walmart Inc, ont réduit cette semaine leurs prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, avertissant que l'inflation comprimait les profits.

"Cela entraînera un ralentissement de la croissance de l'emploi dans les secteurs du commerce de détail et du commerce électronique", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank à Dallas, au Texas. "La liquidation du marché boursier pourrait atténuer le sentiment des entreprises et rendre certaines d'entre elles plus prudentes en matière d'embauche, en particulier celles qui ont un flux de trésorerie négatif et qui comptent sur l'argent des investisseurs pour financer leurs opérations, comme de nombreuses startups."

Les demandes initiales d'allocations de chômage d'État ont augmenté de 21 000 pour atteindre un chiffre corrigé des variations saisonnières de 218 000 pour la semaine terminée le 14 mai, soit le niveau le plus élevé depuis janvier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 200 000 demandes pour la dernière semaine.

Il y a eu un bond de 6 728 demandes dans le Kentucky, tandis que la Californie a signalé une augmentation de 3 315. Il y a également eu des gains notables dans les dépôts en Pennsylvanie, en Ohio et en Illinois.

Les demandes d'indemnisation n'ont pratiquement pas bougé depuis qu'elles ont atteint leur plus bas niveau en 53 ans, à 166 000, en mars. Elles ont chuté par rapport à un sommet historique de 6,137 millions au début d'avril 2020.

Graphique- Demandes d'allocations chômage :

Certains économistes ont considéré la hausse des demandes comme le début du processus de normalisation du marché du travail après les distorsions causées par la pandémie de COVID-19. Il y avait un nombre record de 11,5 millions d'offres d'emploi à la fin du mois de mars et un nombre record de 4,5 millions de personnes ont quitté leur emploi.

Le désalignement entre l'offre et la demande génère de fortes augmentations de salaires qui contribuent à attiser l'inflation globale de l'économie. La Fed a augmenté son taux d'intérêt directeur de 75 points de base depuis mars. La banque centrale américaine devrait augmenter le taux au jour le jour d'un demi-point de pourcentage lors de chacune de ses prochaines réunions en juin et juillet.

"Le marché du travail serré a probablement incité les employeurs à se concentrer sur la rétention des employés, ce qui a entraîné des demandes initiales beaucoup plus faibles que la normale", a déclaré Isfar Munir, économiste chez Citigroup à New York. "L'augmentation que nous observons maintenant pourrait n'être qu'un premier pas vers la normalisation des marchés du travail."

Les actions de Wall Bourse étaient largement en hausse. Le dollar a baissé par rapport à un panier de devises, tandis que les prix du Trésor américain ont augmenté.

DES RANGS DE CHÔMEURS EN BAISSE

Les données de la semaine dernière couvraient la période pendant laquelle le gouvernement a interrogé les employeurs pour la partie du rapport sur l'emploi du mois de mai concernant les salaires non agricoles. Les demandes d'indemnisation ont augmenté entre la période d'enquête d'avril et de mai.

Bien que cela implique une modération du rythme de la croissance de l'emploi ce mois-ci, les données de la semaine prochaine sur les rangs des chômeurs à la mi-mai nous éclaireront davantage sur l'état de la croissance de l'emploi ce mois-ci. La masse salariale a augmenté de 428 000 en avril, soit le 12e mois consécutif de hausse de l'emploi supérieure à 400 000.

Le nombre de personnes recevant des prestations après une première semaine d'aide a diminué de 25 000 pour atteindre 1,317 million au cours de la semaine se terminant le 7 mai. Il s'agit du niveau le plus bas pour les demandes dites continues depuis décembre 1969. Les demandes continues ont eu tendance à baisser alors même que les demandes initiales de prestations ont augmenté.

"Une explication possible de la récente combinaison de la tendance à la hausse des demandes initiales et de la tendance à la baisse des demandes continues est que les licenciements ont repris mais que les gens sont encore capables de trouver facilement d'autres emplois", a déclaré Daniel Silver, économiste chez JPMorgan à New York.

Dans un rapport séparé jeudi, la Fed de Philadelphie a déclaré que son indice des conditions commerciales a chuté à son plus bas niveau depuis deux ans, soit 2,6 en mai contre 17,6 en avril. Une lecture supérieure à zéro indique une croissance de l'industrie manufacturière dans la région qui couvre l'est de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey et le Delaware.

La mesure de l'emploi dans les usines a chuté à 25,5, contre 41,4 en avril. Son indicateur de la semaine de travail moyenne est tombé à 16,1 contre 20,8 le mois précédent. Près de 27 % des entreprises interrogées ont déclaré avoir augmenté le nombre de travailleurs, ce qui représente le taux le plus bas en un an et une baisse par rapport aux 42 % enregistrés en avril. Celles qui n'ont signalé aucun changement dans leurs effectifs ont atteint 71 %, le chiffre le plus élevé depuis décembre 2020.

Il y a également eu des nouvelles décevantes sur le marché du logement.

Les ventes de maisons existantes ont chuté de 2,4 % pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 5,61 millions d'unités le mois dernier, le niveau le plus bas depuis juin 2020, lorsque les ventes rebondissaient après le marasme dû au verrouillage par le coronavirus, a indiqué la National Association of Realtors dans un troisième rapport.

Alors que les ventes mensuelles ont diminué pour un troisième mois consécutif, le prix médian des maisons existantes a augmenté de 14,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le niveau record de 391 200 $, dans un contexte de manque persistant de stocks. Avec le taux d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans bien au-dessus de 5 %, les ventes vont probablement maintenir leur tendance à la baisse.

Graphique- Ventes de maisons existantes :