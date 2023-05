Zurich (awp) - Le marché du travail devrait quelque peu décélérer au 2e trimestre 2023, poursuivant sur la tendance observée durant les quatre derniers partiels. Le secteur industriel souffre en particulier du ralentissement conjoncturel et des emplois pourraient être supprimés dans ce secteur dans les prochains mois, relève l'indicateur emploi du KOF.

Entre avril et juin, le baromètre de l'emploi du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) s'est inscrit à 13,1 points, un repli de 1,3 point par rapport aux trois premiers mois de l'année. Le centre de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) souligne toutefois que l'indicateur évolue nettement au-dessus de la moyenne observée sur plusieurs années et du niveau d'avant la pandémie de coronavirus.

"Une grande majorité des entreprises ayant participé au sondage songe toujours à renforcer ses effectifs au cours des trois prochains mois. (...) L'indicateur emploi du KOF indique ainsi dans l'ensemble une croissance de l'emploi supérieure à la moyenne sur le marché du travail helvétique", relèvent les spécialistes du KOF.

Quelques secteurs tels que la construction, le commerce de détail et la restauration montrent un repli par rapport à leur pic de l'année dernière, tout en évoluant au-dessus de la moyenne pluriannuelle. L'industrie en revanche poursuit la tendance baissière plus marquée que les autres branches. L'indicateur emploi de ce secteur est ainsi tombé sous le niveau zéro. "De plus en plus de sociétés jugent leurs effectifs trop élevés et prévoient au cours des prochains mois une réduction du personnel", écrit le KOF.

