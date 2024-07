Ces dernières années, les acteurs de l'industrie céréalière ont critiqué la ligne de tendance du ministère américain de l'agriculture concernant les rendements de maïs aux États-Unis, car elle est trop élevée par rapport aux rendements finaux depuis maintenant cinq années consécutives.

Un autre reproche est que les rendements de maïs tendanciels de l'USDA ont dépassé les records précédemment observés, et la tendance 2024 de 181 boisseaux par acre suit le même chemin, se situant à environ 3,7 bpa au-dessus du record historique de l'année dernière.

Mais la semaine dernière, les spéculateurs ont établi des positions record de vente à découvert sur le maïs négocié à Chicago, et le maïs de décembre de la nouvelle récolte a récemment flirté avec les moins de 4 dollars le boisseau, en baisse d'environ 14 % au cours des deux derniers mois. Le temps doux dans la Corn Belt ce mois-ci a encouragé la pression sur les prix.

Cette action du marché suggère que les négociants soutiennent enfin les idées de rendement élevées de l'USDA et se préparent potentiellement à quelque chose d'encore plus grand que 181 bpa.

Mais à quoi cela ressemble-t-il ?

SCÉNARIOS DE BASE

Si chaque État américain atteignait en 2024 son rendement maximal historique en maïs, le rendement national s'établirait à 188 bpa si l'on tient compte de la superficie récoltée publiée par l'USDA à la fin du mois de juin. Cela ajouterait près de 600 millions de boisseaux (4 %) à l'estimation actuelle de la production.

Mais les États n'atteignent jamais tous les records en même temps. Si chaque État atteint son deuxième meilleur rendement de la dernière décennie, le rendement national s'élèvera à 184 bpa, et si l'on suppose qu'il s'agit du troisième meilleur rendement, le rendement national s'élèvera à 180,5 bpa.

Si les deux rendements les plus faibles de chaque État au cours des cinq dernières années sont éliminés et que la moyenne est calculée, le rendement national s'établit à 182,8 bpa. C'est peut-être le scénario le plus raisonnable parmi ceux qui ont été proposés jusqu'à présent, ce qui implique que 181 est certainement faisable dans les bonnes circonstances.

Cependant, des luttes s'ensuivent généralement quelque part dans la Corn Belt, et ces pénalités peuvent s'accumuler. La meilleure preuve en est la comparaison entre 2021 et 2023, les deux années les plus productives avec respectivement 176,7 et 177,3.

La campagne 2021 détient toujours le record de rendement en maïs pour 12 États, dont l'Iowa et le Nebraska, et ces 12 États représentent environ 40 % de la production totale. Seuls cinq États représentant 11 % de la production ont établi leur record l'année dernière, dont l'Indiana et l'Ohio, mais le rendement national de l'année dernière a devancé celui de 2021.

La sécheresse dans le nord-ouest de la Corn Belt a durement touché les Dakotas et le nord du Minnesota en 2021, freinant les progrès considérables réalisés dans d'autres États. Le Kansas a été le seul grand État à s'écarter notablement de la moyenne des rendements de maïs en 2023.

À l'heure actuelle, les conditions du maïs aux États-Unis pour la plupart des grands États sont au moins proches ou supérieures aux moyennes récentes de la mi-juillet. Toutefois, le Minnesota se situe quelques points en dessous, le Wisconsin, le Texas et le Tennessee sont au moins à 10 points de pourcentage de la moyenne et la Caroline du Nord est à près de 50 points en dessous.

VERS LE MOIS D'AOUT

Les analystes n'ont pas peur des rendements élevés si les conditions sont favorables. La moyenne des prévisions commerciales pour 2018 et 2020 a dépassé 180 bpa, et certains analystes ont même envisagé la possibilité d'atteindre 178 en 2014.

Le service des statistiques de l'USDA publiera le 12 août ses premières estimations basées sur des enquêtes pour les rendements de maïs et de soja aux États-Unis, remplaçant ainsi les rendements tendanciels du World Board. Les estimations de la production agricole du mois d'août incluront désormais les ajustements nécessaires des superficies de maïs et de soja, annoncés par l'USDA à l'automne dernier.

L'état des cultures de maïs aux États-Unis, qui était de 68 % de bon à excellent dimanche, est le meilleur depuis 2020 et se situe juste au-dessus de la moyenne de la décennie, qui est de 67 %. La dernière fois que le rendement de maïs de l'USDA en août a été plus élevé qu'en juillet, c'était en 2020, et c'était aussi le rendement mensuel le plus élevé jamais enregistré par l'USDA, à 181,8 bpa.

Au cours de la dernière décennie, le rendement du maïs en août a été supérieur à celui de juillet lorsque les conditions de la mi-juillet étaient bonnes à excellentes ou meilleures à 69 %, de sorte que 2024 a manqué de peu ce seuil. Mais des conditions météorologiques relativement douces sont attendues pour le reste du mois de juillet, ce qui pourrait plaider en faveur d'un rendement élevé pour le mois d'août.

La moyenne des prévisions commerciales pour le rendement du maïs en août était trop élevée au cours des trois dernières années, mais elle était trop faible par rapport aux chiffres publiés par l'USDA au cours des six années précédentes. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.