Bourse de Paris : Le marché face à ses démons

Il devrait y avoir du sport sur les marchés financiers cette semaine. Pas trop en ce lundi 24 janvier, pour la Saint François de Sales (né à quelques kilomètres du siège de Zonebourse et saint-patron des journalistes), mais assurément par la suite. Alors que les places financières sont soumises aux coups de boutoir des baissiers, les investisseurs sont à l'affût des résultats des entreprises technologiques, de la politique de la Fed et de la trajectoire de l'inflation. Eh bien ils vont en avoir pour leur argent. Microsoft publie ses résultats trimestriels demain, Tesla et Intel mercredi et Apple jeudi. En parallèle, la banque centrale américaine communiquera mercredi sur sa politique monétaire en affinant probablement son calendrier de hausse de taux. Et vendredi, l'administration fédérale publiera les chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis en décembre. Il y en aura donc pour tous les goûts sur la séquence hebdomadaire, mais je n'ai malheureusement aucune indication à vous donner concernant les suites de ce cocktail explosif.

Pour tenter de vous rassurer, un peu à la manière dont ma fille me donne du "t'inquiète barquette" à longueur de messages WhatsApp quand j'essaie de savoir ce qu'elle fait, je vais laisser parler le passé. Il faut savoir que statistiquement, les périodes de resserrement monétaire ne sont pas aussi cauchemardesques que ce que laisse penser ce début d'année 2022. C'est même tout le contraire, puisque 11 des 12 cycles de hausse des taux lancés par la Fed depuis 1950 se sont soldés par une année boursière positive. La hausse moyenne durant cette période est de 9% pour les actions américaines. Bloomberg soulignait dans un article paru hier que le seul épisode de resserrement monétaire qui s'est traduit par une performance négative des actions est celui de 1973 / 1975. On soulignera qu'il était caractéristique de la stagflation, dont on a pas mal parlé récemment.

Les analystes, qui sont d'indécrottables optimistes, pensent en moyenne que l'indice américain va rebondir cette année de 13% (je dis rebondir parce qu'il est déjà 6% sous son niveau de la fin d'année dernière). Attention, les évolutions ne sont pas linéaires et tous les secteurs ne vivent pas aussi bien ces tours de vis monétaires. Et même ceux qui tirent leur épingle du jeu quelques semaines après la première hausse ne sont pas forcément avantagés par la suite. Bloomberg prend pour exemple les matières cycliques, favorisées au début et moins après. Comme toute bonne règle économique, celle-ci fonctionne jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Surtout alors que se profilent les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, qui pour le coup ne sont pas vraiment favorables aux marchés actions. Bloomberg s'est appuyé sur les travaux de Truist Advisory Services et LPL Financial pour pondre son bilan.

Le lundi, c'est pot-pourri des informations du weekend :

C'était écrit un peu partout, le Nasdaq 100 a donc perdu 7,5% en une semaine, sa pire performance depuis le flash-krach de mars 2020. 10 valeurs sur 100 en hausse seulement. Plus fortes baisses hebdomadaires pour Netflix (-24%), Moderna (-22%), Applied Materials (-19%) et LAM Research (-17%). Pas forcément les pires dossiers de la cote, mais c'est ainsi.

L'Italie entame aujourd'hui le scrutin de désignation de son prochain président, avec un vote d'inspiration papale, selon l'expression à la mode. Le Premier ministre Mario Draghi serait en bonne position pour accéder au poste.

Le bitcoin est descendu à 34 000 USD pendant le weekend, ce qui signifie qu'il a été divisé par deux depuis son record à 69 000 USD touché en novembre. Ses détracteurs se gaussent. Ses fans numérotent leurs abattis. Ceux qui spéculaient avec un mauvais timing explosent en vol.

Les Etats-Unis évacuent les familles de leurs diplomates hors d'Ukraine.

C'est aussi arrivé ce weekend : un chirurgien tente de vendre une radio d'une blessée du Bataclan sous forme de NFT. BFMTV et RMC écartent Jean-Jacques Bourdin, accusé d'agression sexuelle. Coup d'Etat potentiel au Burkina-Faso. Silvio Berlusconi Hospitalisé. Gilbert Collard soutient Eric Zemmour. En France, les fournisseurs d'énergie Bulb et Hydroption disparaissent comme un vulgaire E. Leclerc Energie après la flambée des prix énergétiques.

Le CAC40 démarre la séance en baisse de 0,6% à 7026 points. La place américaine avait fait mine de résister avant de céder, comme ce fut le cas plusieurs fois la semaine dernière. En Asie, le Hang Seng souffre mais le Nikkei est parvenu à clôturer sur un gain de 0,24% ce matin. Les indices PMI Flash de janvier qui seront publiés aujourd'hui pourraient avoir un impact sur les indices. Ils sont plutôt attendus en baisse par rapport à décembre, mais toujours en zone d'expansion pour la grande majorité d'entre eux. Quels que soient les remous de marché actuels, l'élément le plus rassurant pour les investisseurs reste le maintien d'une dynamique économique forte : c'est ce que mesurent ces indicateurs PMI.

Les temps forts économiques du jour

Les indicateurs PMI flash de janvier seront égrenés tout au long de la journée pour les principales économies. Aux Etats-Unis, il y aura aussi l'indice d'activité de la Fed de Chicago à 14h30.

La paire euro / dollar évolue à 1,1325 USD, en légère baisse pour la monnaie unique. L'once d'or se négocie 1837 USD, proche de ses meilleurs niveaux récents. Le pétrole est stable à haut niveau, avec un Brent à 88,58 USD et un WTI à 85,775 USD. La dette américaine propose un rendement quasiment inchangé de 1,77% sur 10 ans. Le bitcoin est attaqué à 35 157 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Orange pourrait nommer Christel Heydemann PDG dès vendredi prochain.

Renault, Nissan et Mitsubishi vont dévoiler un nouveau plan électrique.

Kering annonce la cession de Girard-Perregaux et Ulysse Nardin à leur management actuel.

TotalEnergies quitte tardivement la Birmanie.

Vodafone et Iliad discutent d'un rapprochement en Italie.

Santé Canada approuve le médicament Sohonos d'Ipsen.

Eurofins lance aux États-Unis PFAS Exposure, premier test sanguin effectué à domicile pour détecter et mesurer plus de 40 perfluorés.

Erytech présente les résultats de deux études cliniques évaluant eryaspase dans le traitement du cancer du pancréas lors du symposium ASCO-GI.

GenSight annonce le maintien de l'amélioration cliniquement significative de la vision, 4 ans après une seule injection de la thérapie génique LUMEVOQ.

DBT signe un contrat de financement dilutif de 50 M€ sous forme d'OCEANE avec European Select Sustainable Investments, après avoir résilié son financement avec Park Capital. Les discussions pour une entrée au capital de Greenspot ont échoué.

Munic a publié ses comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)