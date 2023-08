Les marchés parient que le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Fed est terminé, et les dernières données sur l'inflation aux États-Unis suggèrent qu'ils pourraient avoir raison cette fois-ci.

Si les pressions sur le coût du logement commencent à s'atténuer dans les mois à venir, comme le prévoient de nombreux économistes, il est presque certain que la Réserve fédérale en aura terminé.

Les marchés "combattent la Fed" depuis plus d'un an, pariant sur un assouplissement prochain de la politique monétaire alors que l'économie s'achemine vers une récession qui semble encore loin de se matérialiser, tandis que la Fed relève inlassablement ses taux dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 %.

Les opérateurs ont été entraînés sur la pente de la hausse des taux, mais après la publication des chiffres de l'inflation du mois de juillet jeudi, ils ont le sentiment d'être arrivés au sommet.

Une hausse potentielle d'un quart de point le mois prochain a été complètement retirée de la table et les chances d'une hausse des taux d'ici la fin de l'année ne sont plus que de 20 %, selon les contrats à terme sur les fonds fédéraux.

L'inflation annuelle globale des prix à la consommation a augmenté un peu moins que prévu le mois dernier, à 3,2 %, et l'inflation de base annuelle s'est légèrement ralentie, à 4,7 %, comme prévu. Les deux restent bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed.

Mais plusieurs mesures sous-jacentes et les moyennes glissantes des derniers mois montrent que l'inflation, selon ces paramètres au moins, est revenue à des niveaux prépandémiques et se rapproche de l'objectif.

L'élément clé est le "logement" - essentiellement les coûts de logement comprenant le loyer et l'équivalent du loyer pour les propriétaires - qui a représenté plus de 90 % de l'augmentation totale de 3,2 % de l'IPC global le mois dernier.

Si l'on exclut le logement, "l'inflation a pratiquement disparu", selon Jay Parsons, économiste spécialiste du logement chez RealPage.

"Le loyer est la variable la plus importante de la principale composante de l'IPC, à savoir le logement. Et nous savons où vont les coûts du logement. Plus bas", a ajouté M. Parsons.

L'inflation des frais de logement s'élève à 7,7 % en rythme annuel et a été beaucoup plus forte que ne l'auraient souhaité les responsables politiques. Mais M. Parsons estime que les effets de décalage vont bientôt faire baisser l'inflation du logement plus rapidement.

Les économistes et les traders s'intéressent de près à la composante logement de l'IPC, car l'un des indicateurs d'inflation préférés du président de la Réserve fédérale Jerome Powell est l'inflation des services de base moins le logement.

Phil Suttle, fondateur de la société de conseil Suttle Economics, note que la mesure de l'inflation dite "super-core" des services moins le logement et l'énergie se situe actuellement à un taux annuel mobile sur trois mois de seulement 2,4 %.

Julia Coronado, fondatrice du cabinet de recherche Macropolicy Perspectives, note que l'inflation globale annuelle sur une base mobile de trois mois n'est que de 1,9 %, et Andreas Steno Larsen, PDG de Steno Research, affirme que l'inflation hors logement sur une base trimestrielle annualisée "a pratiquement disparu".

Les graphiques suivants en témoignent. Les traders parient sur le fait que Powell et ses collègues sont très attentifs.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)