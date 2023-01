Le marché immobilier britannique est le plus faible depuis 2010 en raison de l'incertitude : RICS

La balance des prix immobiliers de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), qui mesure la différence entre le pourcentage d'enquêteurs constatant des hausses et des baisses des prix immobiliers, a chuté à -42 en décembre, contre -26 le mois précédent.

Le chiffre de décembre est le plus bas depuis octobre 2010 et est inférieur aux -30 que les économistes avaient prévu dans un sondage Reuters.

Pour ce qui est de l'année à venir, le solde des prévisions de prix a encore baissé par rapport à novembre.

Simon Rubinsohn, économiste en chef de la RICS, a déclaré que l'enquête "met en évidence les défis du marché du logement alors que les nouveaux acheteurs sont aux prises avec des conditions de financement plus coûteuses et l'incertitude quant aux perspectives de l'économie."

Les prix ont baissé dans toutes les régions anglaises, l'East Anglia et le South East enregistrant les plus fortes baisses de solde net.

Dans l'ensemble de la Grande-Bretagne, les ventes convenues ont continué à faiblir, a déclaré la RICS, tombant à -41. Les demandes de nouveaux acheteurs ont légèrement baissé, tandis que le nombre de personnes mettant leur maison en vente était le plus faible depuis septembre 2021.

Les résultats de l'enquête font écho à d'autres signes de faiblesse des prix des maisons. Les créanciers hypothécaires Halifax et Nationwide ont tous deux indiqué que les prix baissaient en termes mensuels, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt pesant sur les acheteurs de maisons.

Un sondage Reuters auprès d'économistes et d'analystes en novembre prévoyait que les prix de l'immobilier baisseraient d'environ 5 % cette année, après avoir bondi de 28 % depuis le début de la pandémie en 2020.

Contrairement à la baisse des prix de l'immobilier, les loyers devraient augmenter, selon la RICS. La demande sur le marché locatif devrait encore ralentir après avoir atteint son niveau le plus faible depuis près de deux ans le mois dernier, mais moins de propriétaires proposent des biens.

La RICS a également indiqué que les vendeurs accordaient une prime aux maisons à haut rendement énergétique, plus de la moitié des personnes interrogées déclarant que cela était dû à une meilleure rétention de la valeur marchande.

Les factures d'énergie en Grande-Bretagne et dans d'autres pays ont grimpé en flèche ces derniers mois, frappant les revenus disponibles de nombreux ménages.