Le marché immobilier britannique montre des signes de ralentissement - RICS

Le marché immobilier britannique a montré des signes de ralentissement en mai, alors que l'inflation galopante et les taux d'intérêt plus élevés ont rendu la situation financière de nombreux ménages plus difficile, selon une enquête publiée jeudi.

La Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) a déclaré que son indicateur des nouveaux acheteurs est passé de +8 à -7 en avril, la première fois qu'il est devenu négatif en neuf mois.

"L'augmentation du coût du financement hypothécaire ainsi que les préoccupations croissantes concernant les perspectives économiques ont sans surprise un impact, bien que relativement modeste à ce stade", a déclaré Simon Rubinsohn, économiste en chef de la RICS.

La Banque d'Angleterre a augmenté les taux d'intérêt à quatre reprises depuis décembre et devrait le faire à nouveau la semaine prochaine, portant le taux d'escompte à 1,25 %, malgré des perspectives de croissance économique faibles.

L'Organisation de coopération économique a déclaré mercredi que l'économie britannique connaîtrait une croissance de 3,6 % cette année avant de plafonner à 0,0 % l'année prochaine, la prévision la plus faible pour 2023 parmi tous les pays du Groupe des 20 à l'exception de la Russie.

La RICS a déclaré que les prévisions de ventes de biens immobiliers résidentiels au cours des trois et douze prochains mois se sont détériorées après avoir montré peu de changement en mai.

Les prix ont été soutenus par la pénurie de longue date de propriétés arrivant sur le marché.

La RICS a indiqué qu'il y avait une différence de +73 points de pourcentage entre la proportion d'enquêteurs signalant une hausse des prix et ceux signalant une baisse. Ce chiffre est en baisse par rapport à +80 en avril, mais correspond à la moyenne des six derniers mois.

Un sondage Reuters auprès des économistes qui avait indiqué une baisse plus faible à +76.

Plus loin, un solde net de +42 a vu les prix des maisons être plus élevés dans un an, la lecture la plus faible depuis janvier 2021.

Les données publiées mercredi par le créancier hypothécaire Halifax ont montré que le rythme annuel de la hausse des prix des maisons en Grande-Bretagne a ralenti en mai pour un troisième mois consécutif.