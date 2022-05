Le marché immobilier chinois s'effondre en raison de la crise de la dette des promoteurs et de la faiblesse du sentiment des acheteurs.

Depuis le début de l'année, plus de 100 villes ont pris des mesures pour stimuler la demande d'achat de logements par le biais de réductions des taux hypothécaires, d'acomptes moins élevés et de subventions. Cependant, les perspectives restent sombres car le gouvernement applique des restrictions strictes en matière de COVID dans des dizaines de villes, ce qui pèse sur la confiance des consommateurs.

Les problèmes du marché immobilier chinois vont probablement s'aggraver cette année, avec une croissance nulle des prix des logements pour l'ensemble de l'année, selon le dernier sondage Reuters.

analystes ont déclaré que le stock national de logements est à un niveau élevé, en particulier dans les villes de niveau 3 et 4 qui sont confrontées à une forte pression de déstockage en raison du ralentissement de la demande.

Ventes immobilières par zone en Chine :

Les ventes de propriétés en avril, en valeur, ont chuté à leur rythme le plus rapide depuis environ 16 ans, malgré de nouvelles mesures d'assouplissement politique visant à relancer le secteur.

De nouvelles réductions de taux ce mois-ci, visant à alléger le fardeau hypothécaire des acheteurs, n'ont guère convaincu les investisseurs et les analystes qu'elles pourraient stimuler la demande.

Le mois dernier, Fitch Ratings a abaissé ses prévisions sur les ventes de biens immobiliers en valeur, s'attendant à ce qu'elles chutent de 25 à 30 % en 2022, contre une prévision précédente de 10 à 15 % de baisse.

Les régulateurs financiers se sont engagés à maintenir la croissance du crédit stable dans le secteur de l'immobilier et à aider les acheteurs de maison touchés par les épidémies de COVID-19 à différer leurs paiements hypothécaires, a déclaré la banque centrale dans un communiqué mardi.

Investissements immobiliers en Chine :

De nombreux promoteurs immobiliers privés se sont serré la ceinture face à l'effondrement des ventes et à la difficulté d'accéder à des financements. Il faudra encore de nombreux mois avant que les mesures d'assouplissement des régulateurs aient un impact matériel sur le marché, disent-ils.

Certains promoteurs tiennent compte de l'appel de Pékin et accélèrent la poussée vers des activités légères en termes d'actifs, telles que les services immobiliers et l'immobilier commercial, afin de réduire la dépendance à l'égard d'un modèle à fort endettement et à chiffre d'affaires élevé, accusé d'être à l'origine de la crise des liquidités.

Nouvelle construction en Chine :

Les nouvelles mises en chantier ont plongé de 44,19 % en avril par rapport à l'année précédente, le rythme le plus rapide depuis janvier-février 2020, au début de la pandémie. Les promoteurs ont également ralenti les nouvelles constructions en essayant de préserver le capital, ajoutant aux incertitudes auxquelles sont confrontés les acheteurs potentiels de maisons.

La croissance des prêts du Yuan a dégringolé en avril, la pandémie ayant secoué l'économie et affaibli la demande de crédit, selon des données officielles publiées au début du mois. Les prêts aux ménages, y compris les prêts hypothécaires, se sont contractés de 217 milliards de yuans, indiquant un gel profond du marché.