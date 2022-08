Le marché immobilier suisse insensible à la hausse des taux

Zurich (awp) - Le marché suisse du logement en propriété ne semble pas affecté par le relèvement des taux d'intérêt, selon Raiffeisen. L'offre étant encore faible, les prix continuent d'augmenter.

La hausse des taux d'intérêt s'est plutôt répercutée sur le choix du financement pour l'achat d'une maison ou la prolongation d'une hypothèque, souligne le groupe bancaire saint-gallois jeudi. Les hypothèques Saron sont plus demandées que jamais.

"Même à long terme, l'hypothèque sur le marché monétaire a toujours été le financement le plus économique. Par rapport aux hypothèques à taux fixe sur 10 ans, les économies réalisées s'élèvent à près d'un tiers, et ce depuis 1988", a précisé Martin Neff, chef économiste de Raiffeisen Suisse, cité dans le document.

Par ailleurs, le marché du logement locatif "se dirige clairement vers une pénurie". Les acteurs du secteur ne se sont pas encore mis à construire davantage de biens. "Une augmentation marquée des loyers n'est donc qu'une question de temps, et elle s'imposera dans l'agenda politique", a poursuivi M. Neff.

Raiffeisen s'est aussi intéressé aux achats de terrains et autres objets immobiliers dans le monde virtuel, le "métavers". Ce marché a connu des bulles, qui ont explosé, notamment parce que beaucoup de projets sont liés techniquement aux cryptomonnaies, "dont l'avenir est encore incertain".

L'étude note que début janvier 2021, une parcelle moyenne dans l'un des métavers les plus connus, "The Sandbox", se négociait à moins de 150 dollars quand à la fin de l'année, elle valait plus de 16'000 dollars. Fin juin, son prix s'était effondré à 2500 dollars.

"En raison de l'extrême volatilité, de l'exubérance évidente et des intentions douteuses de nombreux fournisseurs, l'immobilier virtuel reste en premier lieu un terrain de jeu pour les spéculateurs qui ne craignent pas le risque", a averti le responsable.

ck/rq