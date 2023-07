Plus d'un mois après que la banque centrale indienne a autorisé les banques à proposer ces produits dérivés aux clients locaux, les volumes sur le marché des dérivés de change non livrables en roupie n'ont pas augmenté en raison des opportunités d'arbitrage et des défis opérationnels.

Depuis la décision de la Reserve Bank of India au début du mois de juin, le segment n'a réussi à accumuler que des volumes d'environ 300 millions de dollars, selon les données de la Clearing Corporation of India, ce qui, selon les banquiers, est très faible par rapport à ce qu'ils attendaient.

Les volumes n'ont pas augmenté parce que "les prix onshore et non deliverable forward (NDF) sont presque les mêmes", a déclaré V. Lakshmanan, responsable de la trésorerie à la Federal Bank.

"Un résident qui est bien réglé avec l'onshore continuera à le faire.

Un environnement de tolérance au risque élevé maintient les points à terme onshore et NDF presque alignés. Pendant les périodes d'aversion au risque, les points à terme des NDF sont généralement plus élevés que ceux des onshore, ce qui crée des opportunités d'arbitrage.

L'année dernière, en octobre, les points NDF à un an étaient de 80 à 90 paisa plus élevés que les points onshore, en raison des inquiétudes concernant les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. La différence est de 2 à 3 paisa actuellement.

Les problèmes opérationnels et la faible volatilité de la roupie ont également eu un impact sur les volumes, ont déclaré les banquiers.

"Les entreprises devront intégrer l'exposition aux NDF dans leurs systèmes de gestion des risques et pourraient avoir besoin d'approbations supplémentaires", a déclaré un responsable des ventes de devises dans une banque du secteur privé, qui n'a pas voulu être nommé car il n'est pas autorisé à parler aux médias.

La faible sensibilité actuelle de la roupie aux mouvements généraux du dollar "rend un peu inutile" la couverture au-delà des heures normales de négociation sur le marché intérieur, a-t-il ajouté.

Toutefois, il a déclaré que l'intérêt des entreprises pour les NDF "était bel et bien présent" et qu'il s'attendait à ce que les volumes augmentent au moins pour les swaps et les options, si ce n'est pour les contrats à terme purs et simples.

La volatilité implicite de la roupie sur le NDF est plus élevée que sur le marché onshore, ce qui signifie que les entreprises peuvent voir plus de valeur dans l'exécution de certaines structures d'options ou d'une partie de la structure dans le NDF.

"Dans le cas de structures telles que les contrats à terme à fourchette, il peut être avantageux d'exécuter la partie impliquant l'achat de volatilité sur le marché intérieur et d'exécuter la partie impliquant la vente de volatilité dans le NDF", a déclaré Abhishek Goenka, PDG de la société de gestion des risques de change IFA Global. (Rapport de Nimesh Vora)