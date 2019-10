Bourse de Paris : Le marché joue la Fed contre la récession

Depuis la crise de 2008, les banques centrales ont hérité du statut de rempart ultime contre les problèmes économiques. Elles sont donc appelées à la rescousse depuis plusieurs mois pour tenter de redynamiser une croissance mise à mal par le bras de fer engagé par les Etats-Unis avec le reste de la planète sur les termes de l'échange commercial. C'est dommage pour la Banque centrale européenne, qui a tiré toutes ses cartouches ou presque, même si elle s'en défend. Son homologue américaine est un peu mieux lotie car elle a rechargé ses armes à la faveur d'une économie interne florissante ces dernières années.

Avec la dégradation des indicateurs d'activité aux Etats-Unis, les investisseurs se tournent naturellement vers la Fed, d'autant que le pays traverse en parallèle une crise politique d'une rare intensité. Jerome Powell, le patron de la banque centrale, n'a pas de baguette magique, mais il dispose d'une marge de manœuvre sur les taux des Fed Funds.

Avec les événements des derniers jours, en particulier le spectaculaire recul de l'indicateur ISM manufacturier américain, le marché estime à 86,1% la probabilité d'une baisse de taux d'un quart de point le 30 octobre, date de la prochaine décision de l'institution (selon l'outil FedWatch du CME). Une semaine plus tôt, le curseur n'atteignait que 49,2%. Cela illustre la rapide dégradation du moral des troupes cette semaine… et renforce le sentiment que tout le monde navigue à vue. Les lignes pourraient bouger à 14h30 avec la publication des chiffres officiels de l'emploi de septembre outre-Atlantique.

Ce matin, la probabilité d'une baisse de taux de la Fed le 30 octobre atteint 86,1% dans l'indice Fedwatch (Source CME)

Tôt ce matin, les indicateurs avancés européens sont enclins à prolonger le rebond, même si les "futures" américains sont étales. En Asie, où les places chinoises sont toujours fermées pour les festivités nationales, Tokyo progresse et Hong Kong reculait à la mi-séance.

Les temps forts économiques du jour

Tous les regards se tournent aujourd'hui vers les chiffres de l'emploi américain du mois de septembre, qui seront présentés à 14h30. Les économistes attendent en moyenne 145 000 créations d'emploi et 3,7% de taux de chômage, pour une rémunération horaire en hausse de 0,3%. Le patron de la Fed, Jerome Powell, doit prononcer l'allocution d'ouverture d'un événement organisé à Washington à 20h00, mais rien ne dit qu'il entrera dans le détail de la politique monétaire de l'institution.

L'euro est légèrement remonté à 1,0978 USD. L'once d'or a profité d'un regain de l'aversion au risque pour revenir à 1508 USD. Le pétrole reprend un peu de terrain, à 57,90 USD du côté du Brent et à 52,63 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation d'État américaine s'établit à 1,539% sur 10 ans. Le Bitcoin recule à 8120 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adidas : Exane BNP Paribas reprend le suivi à neutre en visant 285 EUR.

Altia : SEB Equities démarre le suivi à conserver en visant 8,20 EUR.

Atlas Copco : DNB Markets passe de conserver à vendre en visant 275 SEK.

Hennes & Mauritz : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 185 à 225 SEK.

JD Sports : Exane BNP Paribas démarre le suivi à surperformance en visant 830 GBp.

Marks & Spencer : HSBC passe de conserver à alléger avec un objectif de cours réduit de 239 à 150 GBp.

Puma : Exane BNP Paribas reprend le suivi à surperformance en visant 80 EUR.

Siemens Gamesa : AlphaValue passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 15,10 à 13,90 EUR.

Suez : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 16,90 à 16,60 EUR.

Verbund : Oddo BHF passe de neutre à alléger avec un objectif de cours réduit de 47 à 45 EUR.

L’actualité des sociétés

Vivendi a saisi la justice italienne pour faire invalider la nouvelle structure approuvée par les actionnaires de Mediaset. L'Oréal a développé avec Albéa le premier tube cosmétique à base de carton. Verallia a fait son entrée en bourse hier à 27 EUR l'action, dans le bas de la fourchette 26,50 à 29,50 EUR qui avait été définie. JCDecaux Japon remporte un contrat de 20 ans à Nagoya. Horizontal Software lève 0,35 M€ par augmentation de capital réservée. GTT reçoit deux nouvelles commandes en Corée du Sud. Biosynex commercialise un test d'angine à 1 EUR. Les actions Artprice.com deviendront Artmarket.com à partir du 7 octobre sur Euronext Paris. Harvest, Median Technologies, Enensys, Quantum Genomics et LDC ont publié leurs comptes.

HP Inc va supprimer sur trois ans entre 7000 et 9000 emplois, jusqu'à 16% de ses effectifs, ce qui coûtera 1 Md$ environ, pour faire face au ralentissement du marché des imprimantes. Apple n'a pas l'intention de lancer sa propre cryptomonnaie, selon son patron Tim Cook, qui plaide par ailleurs pour que l'OCDE tranche la question de l'imposition des multinationales. Facebook a lancé un service de messagerie pour partager des photos avec ses amis proches, dont l'annonce a envoyé Snap au tapis. Le second méga-fonds technologique de Softbank, Vision Fund, peine à recruter après la débâcle WeWork. Costco Wholesale rassure avec ses trimestriels. Partners Group a levé l'équivalent de 371 MCHF en lançant son fonds PG Global Income Fund sur la bourse de Sydney.