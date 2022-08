Le marché mondial du pétrole physique s'affaiblit alors que les craintes de récession augmentent

"Le marché est très baissier en ce moment. Personne n'est pressé d'acheter", a déclaré un trader basé à Singapour.

Une demande d'essence américaine plus faible que d'habitude pendant le pic de la saison estivale de conduite et une contraction de l'activité des usines en Chine indiquent que les prix élevés ont réduit la consommation dans les principaux consommateurs de pétrole du monde, selon les analystes et les traders. C'est un contraste frappant par rapport au mois dernier, lorsque l'activité physique du marché suggérait que les acheteurs étaient plus préoccupés par la sécurisation des approvisionnements.

Le marché de l'approvisionnement rapide en pétrole a ralenti, ont déclaré les traders à Reuters, avec des offres en baisse pour les bruts d'Afrique de l'Ouest, de la mer du Nord, de la Méditerranée et du Moyen-Orient.

Les prix ont augmenté au printemps par crainte que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions occidentales ne retirent des millions de barils du marché. Cela ne s'est pas produit, car les expéditions de brut russe sont légèrement supérieures aux niveaux observés avant l'invasion de février.

"Le marché se détache durement", a déclaré un négociant de brut physique.

En Afrique occidentale, les prix du brut ont chuté depuis qu'ils ont atteint des sommets historiques en juillet. Les offres pour le pétrole léger et sucré nigérian ont perdu 1,50 $ le baril et le brut ghanéen comparable a perdu jusqu'à 5 $ le baril, les achats européens ayant diminué et les marges de raffinage ayant baissé.

Les primes au comptant pour le brut d'Oman ont atteint leur plus bas niveau depuis plus d'un mois et Dubaï est à son plus bas niveau depuis fin mai. Les Forties de la mer du Nord ont également plongé dans des profondeurs qui n'avaient pas été vues depuis près de trois mois, tandis que le brut Azeri BTC a atteint des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis la fin de l'année dernière.

Les raffineurs d'État chinois et les raffineurs sud-coréens peuvent acheter lorsque les prix deviennent attractifs, mais la faiblesse des marges sur une demande plus faible a réduit leur pouvoir d'achat.

En Asie, les primes au comptant pour les qualités américaines ont diminué de moitié, le WTI Midland se négociant désormais autour de 7 à 8 dollars le baril au-dessus de Dubaï. Les qualités américaines moins chères font pression sur les bruts préférés localement, Murban se négociant à environ 7,80 $ au-dessus des cotations de Dubaï, contre 12 $ au-dessus le mois dernier.

DEMANDE DE DIESEL

Il y a encore quelques indications éparses d'une forte demande. Les marges de raffinage pour les distillats dans le monde entier restent relativement robustes, et il y a eu une forte demande pour le pétrole russe à prix réduit sur certains marchés asiatiques.

Les exportations russes au 9 août étaient de 400 000 barils par jour, soit plus qu'immédiatement avant son invasion de l'Ukraine le 24 février, selon les données de J.P. Morgan.

"L'offre russe va rester présente au moins dans un avenir proche, et l'idée d'un super-cycle de prix est maintenant très improbable", a déclaré un deuxième négociant de brut physique.

Les contrats à terme sur le brut ont atteint 140 $ en mars mais ont reculé bien en dessous de 100 $ le baril, les contrats à terme américains se situant autour de 92 $ et le Brent autour de 97 $.

La demande d'essence aux États-Unis est inférieure d'environ 5 % à la moyenne sur quatre semaines depuis le début de la saison estivale de conduite, selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Le backwardation - la prime à laquelle les contrats à terme sont négociés dans les mois à venir - pour le pétrole Brent et le pétrole américain a chuté de son niveau record en mars à son niveau le plus faible depuis avril. Cela implique que l'offre immédiate est moins serrée.

L'écart de prix du Brent à six mois s'est réduit à 5,27 $ le baril, son plus bas niveau depuis avril.

Graphique : La courbe des contrats à terme de Brent s'aplatit alors que les inquiétudes concernant l'offre s'apaisent,

"La super-récession disparaît sous nos yeux", a déclaré Robert Yawger, directeur des contrats à terme sur l'énergie chez Mizuho Securities.

Les traders qui emploient des stratégies de négociation de spreads ont vendu des spreads et aplati la courbe des prix à terme, a déclaré Clay Seigle, directeur du pétrole mondial chez Rapidan Energy Group.

"Deux choses ont changé depuis que le backwardation était à son plus fort : les craintes que le pétrole russe disparaisse rapidement se sont atténuées, et la confiance dans la force de l'économie mondiale s'est effondrée", a ajouté M. Seigle.

Le stockage s'est accru au principal centre de pétrole brut des États-Unis pendant six semaines consécutives, après avoir atteint des planchers pluriannuels le mois dernier.