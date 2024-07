Le marché mondial du sucre semble de plus en plus susceptible de présenter un excédent d'approvisionnement pour la saison 2024/25 (octobre-septembre), malgré une récolte brésilienne attendue plus faible, car les analystes estiment que d'autres régions produiront plus que prévu initialement.

Le courtier et fournisseur de services de chaîne d'approvisionnement Czarnikow a ajusté jeudi à la hausse sa vision de la production mondiale de sucre de 3,2 millions de tonnes métriques pour atteindre 189,7 millions de tonnes en 2024/25, soit la production mondiale la plus élevée jamais enregistrée.

Czarnikow a estimé la consommation mondiale à 180,8 millions de tonnes, ce qui se traduira par un excédent de l'offre sur le marché de 8,8 millions de tonnes au cours de la nouvelle saison.

"Cela est dû à l'augmentation de la production de l'UE, de la Thaïlande et de l'Inde. L'excédent de la production mondiale en 2024/25 sera le plus élevé depuis la saison 2017/18".

L'Inde devrait produire 33,7 millions de tonnes après de bonnes pluies de mousson, soit 2,2 millions de tonnes de plus que lors de la saison précédente.

CovrigAnalytics, conseiller du marché du sucre, a également revu ses projections d'offre de sucre pour 2024/25 à la hausse, alors qu'un déficit était prévu en avril.

"La saison prochaine se transforme en un léger excédent grâce à la hausse de la production attendue en Thaïlande, en Europe, en Chine et au Pakistan. La croissance de la consommation est en difficulté", a indiqué le rapport, qui prévoit un léger excédent de 200 000 tonnes.

CovrigAnalytics prévoit une consommation mondiale de 191,4 millions de tonnes.

Les analystes ont cité les conditions météorologiques plus favorables en Asie, qui ont stimulé les récoltes en Inde et en Thaïlande. Il a également contribué à réduire les prix du sucre, les contrats à terme sur le sucre brut à New York étant tombés cette semaine à leur niveau le plus bas depuis près d'un mois.

Le Brésil a également reçu des pluies très attendues la semaine dernière, bien qu'elles n'aient pas couvert l'ensemble de la zone de production.

"Une certaine pression à la baisse sur les prix à New York peut être ressentie jusqu'à la fin du mois d'octobre, lorsque la récolte et les stocks brésiliens atteindront leur maximum", a déclaré CovrigAnalytics. (Rapport de Marcelo Teixeira, édition de Jane Merriman)