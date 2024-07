Les investisseurs en obligations d'État américaines ont dénoué lundi une partie des transactions mises en place sur la base des attentes d'une seconde présidence du républicain Donald Trump, la sortie du président américain Joe Biden de la course à la présidence étant considérée comme améliorant les chances des démocrates de remporter les élections.

La décision de Joe Biden, dimanche, de se retirer et de soutenir la vice-présidente Kamala Harris pour le remplacer en tant que candidat démocrate a jeté le doute sur une victoire de M. Trump. Le site de prédiction en ligne PredictIt a montré lundi matin que les prix pour une victoire de Trump ont baissé de 3 cents à 60 cents au cours des dernières 24 heures, tandis que les paris sur une victoire de Harris ont grimpé de 13 cents à 38 cents.

"La réponse des marchés au changement présumé de Harris est une légère compensation pour le commerce de Trump de l'angoisse inflationniste renouvelée", ont écrit les analystes de BMO Capital Markets dans une note.

Les rendements à long terme du Trésor américain, qui évoluent inversement aux prix, ont diminué dans les premiers échanges. Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont baissé d'environ deux points de base à 4,219% et les rendements à 30 ans ont baissé de près de trois points à 4,424%. Les rendements à deux ans ont légèrement augmenté pour atteindre 4,519 %.

Les rendements des obligations à long terme tendent à refléter les attentes du marché quant à la trajectoire à long terme de la croissance économique et de l'inflation, tandis que les titres de créance à plus court terme évoluent généralement en fonction des attentes en matière de changements de politique monétaire.

Les "Trump-trades" ont été visibles sur le marché du Trésor au cours des dernières semaines. Les rendements à long terme ont gagné environ cinq points de base après le débat télévisé désastreux de Biden le mois dernier et après une tentative d'assassinat de Trump, qui a renforcé les attentes selon lesquelles Trump pourrait regagner la Maison Blanche.

Ces mouvements, bien que brefs, reflétaient les craintes qu'une présidence Trump entraîne une hausse de l'inflation et une augmentation des déficits budgétaires du gouvernement fédéral américain, ce qui stimulerait l'émission de titres de créance du Trésor.

"Trump 2.0 sera un régime politique plus inflationniste, compte tenu de la restriction de l'immigration, de l'augmentation des droits de douane et de l'extension de la loi sur les réductions d'impôts et les emplois de 2025", a écrit Thierry Wizman, stratège mondial des changes et des taux chez Macquarie, dans une note publiée lundi.

"Sous Trump, les rendements seront plus élevés que sous Harris (ou qu'ils l'auraient été sous Biden)", a-t-il ajouté. (Rapport de Davide Barbuscia, édition de William Maclean)