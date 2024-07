La crise du marché obligataire qui a ébranlé l'économie britannique il y a deux ans a jeté une longue ombre sur les élections du 4 juillet, qui devrait perdurer pendant que le nouveau gouvernement trouve ses marques.

Effrayée par les projets de Liz Truss, alors premier ministre du parti conservateur au pouvoir, de réduire les impôts en septembre 2022, la déroute du marché obligataire a laissé des traces.

Les hommes politiques ont évité de présenter de grands projets économiques au cours de la campagne électorale actuelle, de peur de réveiller le dragon du marché obligataire. Le parti travailliste, dans l'opposition, a utilisé cet épisode, qui a également poussé la livre sterling à des niveaux records et fait grimper les taux hypothécaires, pour attaquer le bilan économique des conservateurs.

Le parti travailliste, largement en tête dans les sondages, semble prêt à hériter de l'une des dettes les plus élevées de l'histoire du Royaume-Uni. Pourtant, les réductions imminentes des taux d'intérêt pourraient jouer en sa faveur.

Les cinq graphiques suivants illustrent le type de marché obligataire qui attend le prochain gouvernement :

1) DES COÛTS D'EMPRUNT TOUJOURS ÉLEVÉS

Après la mini-crise budgétaire de 2022, les rendements des obligations britanniques à 10 ans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 14 ans, en raison des craintes suscitées par les niveaux élevés d'emprunt et des stratégies d'investissement complexes des fonds de pension qui ont été prises dans la tourmente. Les rendements augmentent lorsque les prix baissent.

La Banque d'Angleterre est intervenue pour stabiliser les marchés, mais les rendements des obligations à 10 ans restent bien supérieurs à ceux de l'Allemagne, l'émetteur de référence des obligations de la zone euro. Cette situation s'explique en grande partie par le fait que l'inflation plus forte au Royaume-Uni a contraint la Banque d'Angleterre à relever ses taux à 5,25 %, contre 4 % dans la zone euro.

Pourtant, il y a des raisons d'être optimiste. Les analystes de Barclays estiment que les "risques idiosyncratiques autour des gilts semblent bien moindres que sur d'autres marchés", alors que la montée de l'extrême droite secoue la France et déstabilise l'Europe.

2) LA BRETAGNE TESTE LE MARCHÉ

Les besoins d'emprunt de la Grande-Bretagne, exacerbés par la crise du COVID-19 et la guerre en Ukraine qui a fait grimper en flèche les prix de l'énergie, restent élevés.

L'exercice 2024-25 devrait être le deuxième plus important pour l'émission de dette publique, avec 278 milliards de livres (350 milliards de dollars). Il est peu probable que la pression diminue de sitôt, même avant que de nouvelles politiques ne soient envisagées.

Par ailleurs, la BoE est en train de réduire ses avoirs obligataires de 100 milliards de livres par an, y compris par le biais de ventes actives, ce qui signifie que le marché est soumis à une pression accrue pour absorber de nouvelles dettes et suscite des inquiétudes quant à la stabilité financière.

3) LES BAISSES DE TAUX SONT IMMINENTES

La bonne nouvelle pour la travailliste Rachel Reeves, qui devrait devenir la première femme ministre des finances de Grande-Bretagne, est que les baisses de taux de la BoE devraient commencer bientôt.

L'inflation est revenue à son objectif de 2 % dans un contexte de croissance timide, et les opérateurs anticipent une première baisse en août ou en septembre. Les prix du marché monétaire suggèrent que les taux baisseront d'environ 1,2 point de pourcentage d'ici la fin de l'année 2025.

"Si vous avez une économie qui ralentit et que les taux d'intérêt sont réduits, vous n'avez généralement pas de problème pour vendre des obligations souveraines", a déclaré Craig Inches, responsable des taux et des liquidités chez Royal London Asset Management.

4) UNE DEMANDE SOLIDE

La demande pour les ventes d'obligations britanniques a été forte, avec des offres record pour une émission en mars. Les paris sur la baisse des taux ont rendu les obligations d'État attrayantes - les prix des obligations augmentent lorsque les taux baissent, car la dette plus ancienne et à rendement plus élevé devient plus attrayante que les nouvelles émissions.

Les perspectives de stabilité après une période d'incertitude politique et économique ont également stimulé le sentiment à l'égard des actifs britanniques.

Cependant, M. Inches, de Royal London, a déclaré que l'inflation pourrait reprendre dans les années à venir et que les taux pourraient à nouveau augmenter.

"Ce type d'environnement, où vous avez des niveaux d'offre très élevés dans un environnement de hausse des taux, avec des ratios dette/PIB médiocres, devient problématique", a-t-il déclaré, ajoutant que les coûts d'emprunt devraient augmenter.

5) DES COÛTS D'INTÉRÊT INCERTAINS

Les paiements d'intérêts sur la dette britannique ont augmenté parallèlement à l'inflation et aux taux d'intérêt, atteignant un record d'après-guerre de 111 milliards de livres en 2022-23, soit environ 4,4 % du produit intérieur brut.

L'un des problèmes pour le nouveau gouvernement est que les prévisions relatives à la facture des intérêts de la dette ont fluctué en fonction des attentes des marchés en matière de taux d'intérêt. Bien que l'on s'attende à ce que les taux baissent, leur niveau reste incertain.

Cela signifie que les dépenses d'intérêt "devraient rester une source majeure de risque pour les perspectives budgétaires", a déclaré en mars l'organisme britannique de surveillance du budget. (1 $ = 0,7914 livre)