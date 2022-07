Le marché pétrolier bénéficie du soutien de la pénurie physique

L'inquiétude croissante concernant les perspectives économiques a poussé le pétrole brut Brent sous la barre des 100 dollars le baril la semaine dernière, pour la première fois depuis avril.

Mais sur le marché physique, les primes ont atteint des niveaux record. Le brut nigérian Qua Iboe a été proposé à 11,50 $ le baril au-dessus du Brent daté cette semaine, tandis que le Forties de la mer du Nord a été offert à un Brent daté plus 5,35 $ mardi - deux records historiques.

Et alors que le prix du Brent a chuté de près de 20 % depuis mai, la prime à laquelle le contrat le plus proche se négocie par rapport au deuxième mois - une structure connue sous le nom de backwardation, qui implique une offre rapide et serrée - s'est élargie à 4,09 $ le baril.

Cela suggère un fort soutien sous-jacent pour les prix à court terme malgré la baisse du contrat de référence du Brent.

"Les prix réels et la structure sont désynchronisés", a déclaré Tamas Varga du courtier en pétrole PVM. "Cela implique une véritable force sur le front physique qui va à l'encontre du sentiment sur le marché à terme."

Contribuant à maintenir l'offre serrée, des pannes ont réduit la production libyenne et nigériane, les sanctions occidentales forcent un réacheminement des flux de pétrole russe, et l'OPEP et ses alliés ont été incapables de respecter les hausses de production promises.

"Bien qu'une profonde récession ne puisse être écartée, nous restons concentrés sur le fait objectif de marchés physiquement tendus", a déclaré BCA Research dans une note. Cela, a-t-il ajouté, "maintiendra les marchés pétroliers volatils et biaisés à la hausse".

Aux États-Unis, le WTI-Midland et le WTI à East Houston se sont négociés en juin avec une prime de plus de 3 $ par rapport aux contrats à terme sur le brut américain, la plus élevée depuis plus de 2 ans.

Bien que les deux qualités se soient éloignées depuis de ces sommets, elles s'échangent toujours à plus de 60 % de plus qu'au début du mois de juin.

Les stocks de brut américains s'élèvent à environ 427,1 millions de barils, soit environ 2,4 % de moins qu'à la même période l'année dernière, selon les données de l'Energy Information Administration.

Mais si l'étroitesse du marché est, selon les mots d'un trader européen, "définitivement ce dont on parle", le risque de récession plane toujours.

Selon M. Varga, l'étroitesse du marché "pourrait également signifier un potentiel de hausse supplémentaire ; cependant, l'inflation mondiale obstinément élevée et son impact sur la demande de pétrole pourraient changer l'attitude "acheter les baisses" en "vendre les hausses"."