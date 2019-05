Le marché pétrolier devrait s'équilibrer fin 2019

Il reste néanmoins des incertitudes concernant la croissance de la demande en raison des craintes de l'impact des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine sur l'économie mondiale, a dit Khaled al Fadhel, qui a évoqué également le fait que la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis continuait d'augmenter.

Ces perspectives incertaines font qu'il est difficile pour l'Opep et ses alliés d'avoir une vision claire de l'évolution de l'offre au second semestre, a dit le ministre, en réponse à des questions écrites.

Dans ce contexte, il est trop tôt pour dire si les producteurs étendront au-delà du mois du juin leurs objectifs actuels en matière de pompages, a-t-il dit.

L'Opep et ses alliés sont convenus en décembre de réduire l'offre de 1,2 million de barils par jour (bpj) à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée de six mois afin de stabiliser le marché et de soutenir les cours. Sur ce total, l'effort demandé à l'Opep est de 800.000 bpj.

"Il y a une grande inquiétude aujourd'hui dans le marché liée principalement aux craintes concernant l'offre", a déclaré Khaled al Fadhel. "Par exemple, l'impact de la décision annoncée récemment par le gouvernement américain de ne pas prolonger les exemptions accordés à de gros acheteurs de brut iranien ne se fait pas encore sentir."

Le ministre a cité également les effets de possibles nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela, les tensions politiques en Libye, la hausse de la production du pétrole de schiste aux Etats-Unis et l'impact du conflit commercial entre Washington et Pékin comme autant de raisons pour lesquelles les prévisions en matière d'offre et de demande mondiales étaient difficiles à établir.

L'Opep et ses alliés ont fait des efforts remarquables dans l'application des accords de réduction de la production, a-t-il dit.

"Mais nous avons encore du travail à faire. Je pense que le marché devrait s'équilibrer durant le second semestre 2019, vraisemblablement vers la fin de l'année."

