Le marché publicitaire à son plus haut annuel en octobre

Zurich (awp) - A l'approche des fêtes de fin d'année, le marché publicitaire suisse a enregistré une solide performance en octobre, avec une pression publicitaire brute de 773,0 millions de francs suisses. C'est 20% de plus sur un an mais aussi par rapport à septembre.

Ces chiffres ont été portés par la campagne du DETEC (Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication), promouvant les économies d'énergie, selon un communiqué de Media Focus paru lundi soir.

Le commerce de détail (+36%) conserve sa première place, même si le secteur de l'énergie a enregistré la plus forte croissance (+74%), suivi par celui des transports en commun (+67%). Les secteurs loisirs, gastronomie et tourisme (+56%) et services (+54%) ont également enregistré une forte hausse.

Trois domaines sont à la baisse: le nettoyage (-32%), les cosmétiques et soins du corps (-8%) et le numérique domestique (-1%).

Les dix plus gros annonceurs ont été Coop, Migros et Procter&Gamble, suivis par Ferrero Suisse, Digitec Galaxus, Zalando et L'Oréal. Swisscom, Sunrise et Helsana complètent le classement.

Les volumes ont atteint depuis le début de l'année 5,41 milliards de francs suisses, soit 28% de plus qu'en 2021.

