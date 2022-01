Le marché publicitaire optimiste pour 2022

Zurich (awp) - Le secteur publicitaire suisse s'attend à une bonne année 2022, malgré les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus, selon un sondage publié mercredi par l'association Leading Swiss Agencies (LSA) et l'Association suisse des annonceurs (SWA-ASA).

Quelque 62% des 15 agences de marketing et de communication interrogées dans le cadre de l'étude s'attendent à ce que leurs chiffres d'affaires accélèrent cette année, alors que 31% tablent sur une stagnation des recettes.

La rentabilité devrait également être au rendez-vous, selon 45% des sondés. Ils ne sont que 10% à prévoir un recul.

Une grande partie des dépenses publicitaires (38%) devrait aller vers les annonces classiques et 17% vers le numérique. Environ 11% des investissements devraient se diriger vers la gestion des réseaux sociaux et l'événementiel, 8% vers le commerce en ligne et autant vers le référencement sur internet (SEO).

mk/uh/al