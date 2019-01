Le marché s'acharne sur les biens d'équipement 1 18/01/2019 | 09:44 Envoyer par e-mail :

C'est l'accumulation qui nous a mis la puce à l'oreille. Depuis dix jours, les bureaux d'études revoient en baisse leurs attentes sur le secteur des biens d'équipement. Goldman Sachs le 8 janvier, HSBC le 10, Kepler Cheuvreux le 14, Société Générale le 15, Liberum hier et Crédit Suisse ce matin. Sur



Pourquoi cette levée de boucliers ? Principalement parce que les bureaux d'études redoutent le ralentissement de la croissance mondiale et ses conséquences sur le compartiment. Chez Liberum, sans doute le plus négatif, Daniel Cunliffe et Ryan Gregory vont même plus loin : le secteur est une "value trap", un piège à actionnaires. "Nous recommandons d'éviter ces actions qui paraissent très bon marché", expliquent-ils, car c'est un mirage : "les multiples planchers actuels sont juste une illusion d'optique fondée sur des anticipations irréalistes du consensus".



Pour le duo, le signal d'achat n'interviendra qu'à deux conditions : baisse des anticipations et remontée des multiples. Il tire ces conclusions de l'analyse des précédentes crises, qui montre qu'une correction normale due au surstockage aboutit à -33% environ pour le secteur, alors qu'il n'a baissé que de la moitié pour l'instant. Dans un scénario de récession due à la demande (précédents de 2001 et 2008), la contraction a même atteint 50%. Pour Liberum, qui joue les oiseaux de mauvais augure, plusieurs indicateurs clignotent au rouge, ce qui a amené l'indicateur avancé maison à 0,98 point, au plus bas depuis 2012.



Pour l'instant, le secteur a surtout été marqué par de beaux rebonds début 2019, même si tous n'en ont pas profité, comme les français





Les grandes valeurs européennes du secteur des biens d'équipement (Source Zonebourse - Cliquer pour agrandir)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALSTOM -1.46% 34.53 -0.74% LEGRAND 1.31% 50.96 2.03% SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.22% 59.82 -2.08%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019

