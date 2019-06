Bourse de Paris : Le marché se tourne vers la Fed

Les temps forts économiques du jour

Depuis hier, la probabilité de voir la Fed réduire ses taux d'un quart de point dès sa réunion du 31 juillet est passée juste au-dessus des 50% sur le baromètre FedWatch du CME . Il y a un mois, le ratio se limitait à 12%. Les investisseurs, qui ne savent plus vers qui se tourner pour atténuer les effets de la guerre commerciale lancée par la Maison Blanche, finissent par invoquer la banque centrale américaine. Ils ont d'ailleurs trouvé du répondant en la personne de James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, qui a déclaré hier qu'une baisse de taux pourrait "bientôt se justifier" au regard de la faiblesse de l'inflation. Et il a été forcé de reconnaître que les conflits commerciaux "pourraient être plus difficiles à résoudre" que prévu.Une baisse des taux de la Fed pourrait restaurer la confiance des investisseurs, mais elle ne suffira pas à résoudre tous les foyers allumés par Donald Trump, notamment avec la Chine et le Mexique. En visite au Royaume-Uni, le Président américain a d'ailleurs poursuivi sa stratégie divide et impera en promettant aux Britanniques un accord commercial préférentiel s'ils venaient à quitter l'Union européenne.Pour terminer sur une note plus optimiste, EY a sorti une étude qui montre que la France était, en 2018, la première destination européenne continentale pour les investissements dans l'industrie et la R&D , avec 1027 projets (+1%), tandis que l'Allemagne a chuté de 13% à 973 projets et que le Royaume-Uni, certes encore à 1054 projets, a aussi reculé de 13%.Malgré le renfort de la Fed, la préouverture est encore tendue en Europe. Il faut dire que les places asiatiques continuent à piquer du nez.Ce n'est pas faire injure à la balance budgétaire française (8h45) et aux chiffres mensuels de l'emploi en Espagne (9h00) et en Italie (10h00) que de dire que ce sont des statistiques secondaires aux yeux des investisseurs. En revanche, la première estimation de l'inflation dans la zone euro en mai sera nettement plus suivie à 11h00 (consensus +1,4% sur un an, dont 1% pour l'inflation sous-jacente). Aux Etats-Unis, les commandes d'usines (16h00) se feront voler la vedette dès 15h55 par une allocution du patron de la Fed, Jerome Powell, lors d'un événement organisé par la Fed de Chicago. Un discours qui revêt de l'importance à l'heure où les marchés se demandent si la banque centrale ne baissera pas ses taux dès sa réunion du 31 juillet. Ce matin, la Banque d'Australie a réduit son taux directeur d'un quart de point, comme prévu.L'euro a retrouvé des couleurs face au billet vert, à 1,1254 USD ce matin. L'aversion au risque a propulsé l'once d'or au-dessus des 1320 USD, même si un léger recul se dessine ce matin. Le pétrole est en (très) modeste hausse, à 61,04 USD côté Brent de Mer du Nord et à 53,15 USD pour le brut léger américain WTI. Le 10 ans américain affiche un rendement de 2,104%, en hausse. Net reflux pour le Bitcoin, qui s'échange à 7946 USD, contre 8736 USD il y a deux jours.