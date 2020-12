Bourse de Zurich : Le marché suisse des fonds est reparti à la hausse en novembre

Zurich (awp) - La fortune des fonds de placement s'est élevée à 1298,1 milliards de francs suisses en novembre, soit 5% de plus que le mois précédent, malgré des sorties nettes de trésorerie qui se sont établies à 102,2 millions.

"Les marchés financiers ont évolué de manière réjouissante - mais tout de même surprenante - au cours du mois sous revue", a commenté Markus Fuchs, directeur de l'Asset Management Association Switzerland (Amas), cité dans le relevé périodique publié jeudi.

"Presque tous les marchés importants d'actions ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres", a signalé celui qui laissera les commandes de la faîtière le 1er janvier à Adrian Schatzmann. Et de poursuivre: "pour la première fois depuis longtemps, plus d'argent a été retiré dans des fonds qu'investi dans ceux-ci".

A eux seuls, les fonds en action ont vu leur fortune s'étoffer de 56,61 milliards de francs suisses à 562,73 milliards, dopés par le rebond des Bourses internationales, après la déconvenue généralisée observée le mois précédent. L'apport net de cette catégorie d'actifs a été de 4,2 milliards.

Deuxième contributeur avec 402,26 milliards, les fonds obligataires ont enregistré des sorties nettes de 1,82 milliard. Mais les désinvestissements les plus marqués sont ceux des fonds du marché monétaire (-2,46 milliards), alors que les fonds stratégiques ont bouclé le mois sur un mouvement net positif de 166,2 millions.

Avec plus de 336 milliards d'encours, UBS reste le leader incontesté le marché avec une part de 25,9%, devant Credit Suisse (16,0%) qui a passé la barre des 200 milliards, et Swisscanto (8,6%) à un peu plus de 112 milliards de francs suisses.

(en mio CHF) volumes mouvements novembre 2020 octobre 2020 nets total du marché suisse 1'298'117 1'232'825 -102,2 fonds en action 562'734 506'125 +4'198,2 fonds obligataires 402'264 399'036 -1'815,5 fonds stratégiques 136'415 130'101 +166,2 fonds du marché monétaire 108'767 109'730 -2'455,3 fonds immobiliers 40'442 40'325 +7,4 fonds de matières premières 29'022 30'546 -138,0 fonds alternatifs 15'728 14'363 -66,5 autres 2'745 2'599 +1,3

buc/ck