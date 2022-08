Le marché table sur une BCE plus offensive et l'euro en profite

New York (awp/afp) - L'euro regagnait un peu de terrain lundi, autour de la parité avec le dollar, aidé par des prises de bénéfices et l'hypothèse d'une Banque centrale européenne (BCE) plus offensive que prévu.

Vers 20H40 GMT, la monnaie unique grignotait 0,32% face au billet vert, à 0,9998 dollar pour un euro.

La devise commune à 19 pays européens s'est ainsi offert un petit rebond après avoir de nouveau, frôlé le seuil de 0,99 dollar pour un euro, un peu plus tôt.

La proportion de cambistes qui parient sur une hausse de 0,75 point de pourcentage du taux directeur de la BCE lors de sa prochaine réunion, le 8 septembre, "a augmenté de façon significative", a expliqué Kathy Lien, de BK Asset Management.

Jusqu'ici, le marché voyaient plutôt une hausse d'un demi-point, la deuxième d'affilée après la réunion de fin juillet.

Un tel mouvement serait une première dans l'histoire de l'institution.

Pour Kathy Lien, la publication, mercredi, de l'indice des prix CPI en zone euro pour août, attendu à 9% sur un an, ce qui serait un nouveau record, pourrait inciter la BCE à réagir fermement.

En réaction à ces attentes, le taux allemand à deux ans s'est tendu, au plus haut depuis plus de deux mois.

Pour Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, la réduction de l'écart entre taux allemand et américain à 2 ans, au plus bas depuis début juillet, pourrait annoncer la fin de la folle chevauchée du dollar.

La petite inflexion de l'euro tient aussi à des prises de bénéfices après un parcours effréné la semaine dernière, selon l'analyste.

Tandis que la monnaie unique se dégageait un peu de l'étreinte du "greenback", la livre sterling, elle, a plié, lundi.

La devise britannique est descendue jusqu'à 1,1649 dollar pour une livre, pour la première fois depuis près de deux ans et demi, au début de la pandémie de coronavirus.

La monnaie encaissait toujours l'annonce, vendredi, du relèvement de 80% du plafond tarifaire de l'énergie à partir d'octobre au Royaume-Uni, qui menace d'augmenter encore la pression inflationniste et d'étouffer le pouvoir d'achat.

Pour Marc Chandler, le fait que le marché s'attende à un relèvement d'un demi-point du taux directeur de la Banque d'Angleterre (BoE) lors de sa prochaine réunion, le 15 septembre, désavantage la livre face au dollar et même à l'euro, les cambistes prévoyant 0,75 point pour la Réserve fédérale américaine (Fed) et la BCE.

Cours de lundi Cours de vendredi 20h40 GMT 21h00 GMT EUR/USD 0,9998 0,9966 EUR/JPY 138,71 137,20 EUR/CHF 0,9680 0,9627 EUR/GBP 0,8542 0,8485 USD/JPY 138,73 137,64 USD/CHF 0,9678 0,9627 GBP/USD 1,1703 1,1744

afp/rp