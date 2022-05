Le massacre du Texas choque, mais les fusillades dans les écoles américaines atteignent un niveau record

Les tirs d'armes à feu dans les écoles américaines atteignent un niveau record, avec une arme à feu déchargée dans une propriété scolaire presque chaque jour cette année, selon David Riedman, un chercheur qui suit ces incidents.

Alors que les Américains sont sous le choc de la fusillade de mardi, au cours de laquelle un tireur a tué 19 enfants et deux enseignants dans une école primaire du Texas, les experts ont prévenu qu'une épidémie quotidienne de petits incidents passe largement inaperçue.

Il y a eu 137 incidents de fusillade dans des écoles jusqu'à présent cette année - presque un par jour - et 249 l'année dernière, selon M. Riedman, chercheur principal du K-12 School Shooting au Center for Homeland Defense and Security de la Naval Postgraduate School. Il suit chaque incident au cours duquel une arme à feu est brandie ou tirée ou une balle touche la propriété d'une école.

"Ce qui est de plus en plus répandu, c'est la violence systématique par arme à feu dans les écoles qui augmente de façon spectaculaire, en particulier dans les lycées. Cela est dû au fait que les élèves portent des armes et que les conflits s'intensifient jusqu'à la violence armée", a déclaré Riedman à Reuters.

Avant la fusillade de masse de mardi à l'école élémentaire Robb à Uvalde, au Texas, d'autres incidents de fusillade dans les cours d'école à travers le pays avaient tué 27 personnes, dont sept élèves, et fait 77 blessés, a déclaré Riedman.

Les fusillades de masse dans les écoles sont également de plus en plus meurtrières. Les trois fusillades les plus meurtrières dans les écoles ont toutes eu lieu au cours de la dernière décennie, selon James Densley, cofondateur de The Violence Project, qui suit les événements de fusillade de masse dans lesquels quatre personnes ou plus sont tuées.

Ces fusillades sont l'attaque de l'école primaire de Sandy Hook en 2012, au cours de laquelle un tireur a tué 26 enfants et le personnel de l'école ; la fusillade de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, qui a coûté la vie à 17 personnes ; et le massacre de mardi au Texas.

La menace d'une violence mortelle pèse sur les écoliers américains comme ce n'est pas le cas dans la plupart des autres pays. Dès leur plus jeune âge, les élèves pratiquent régulièrement des exercices de tir actif, apprenant à se cacher dans les salles de classe avec les lumières éteintes et les portes barricadées.

Par précaution quotidienne, certaines écoles verrouillent non seulement les portes d'entrée mais aussi les portes des salles de classe, dans l'espoir de bloquer les tireurs potentiels qui parviennent à entrer dans le bâtiment. Au Texas, il existe même un programme de maréchal des écoles, dans le cadre duquel des enseignants formés peuvent porter des armes de poing.

L'augmentation du nombre de fusillades a donné naissance à une industrie de la sécurité dans les écoles. De nombreuses écoles ont installé des fenêtres et des portes pare-balles, des serrures spéciales, des détecteurs de métaux. Certaines ont engagé des gardes armés.

Mais cela ne suffit souvent pas car les armes à feu continuent de faire leur chemin sur les campus avec des résultats mortels, a déclaré Densley.