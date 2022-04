Le matériel de transport et les machines font baisser les commandes des usines américaines en février

Le Département du Commerce a déclaré lundi que les commandes des usines ont baissé de 0,5% en février. Les données pour janvier ont été révisées légèrement à la hausse pour montrer que les commandes ont augmenté de 1,5 % au lieu de 1,4 % comme indiqué précédemment. La baisse des commandes d'usines en février était conforme aux attentes des économistes.

L'industrie manufacturière représente 12 % de l'économie américaine. Vendredi dernier, une enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) a montré que son indice de l'activité nationale des usines a baissé en mars pour atteindre son plus bas niveau depuis septembre 2020, les usines ne signalant aucun relâchement des difficultés de la chaîne d'approvisionnement.

La pénurie mondiale d'approvisionnement a été aggravée par la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui a fait monter en flèche les prix des produits de base comme le pétrole et le blé. Bien que la demande revienne vers les services, les stocks des entreprises restent faibles, ce qui devrait permettre aux usines de continuer à fonctionner. Les données gouvernementales de la semaine dernière ont montré que les dépenses des consommateurs pour les services ont augmenté le plus en sept mois en février.

La baisse des commandes d'usines en février a été menée par une chute de 5,3 % dans le matériel de transport. Les commandes de véhicules à moteur et de pièces détachées ont chuté de 0,6 %, reflétant probablement une pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a entravé la production.

Il y a également eu de fortes baisses dans les commandes de machines ainsi que d'ordinateurs et de produits électroniques. Mais les commandes d'équipements, d'appareils et de composants électriques ont augmenté de 0,6 %. Les commandes de meubles et de produits connexes ont rebondi de 2,7 %.

Les expéditions de produits manufacturés ont augmenté de 0,6 % après avoir progressé de 1,4 % en janvier. Les stocks dans les usines ont augmenté de 0,6 %. Les commandes non exécutées ont gagné 0,4 % après avoir augmenté de 0,9 % le mois précédent.

Le département du commerce a également indiqué que les commandes de biens d'équipement hors défense, à l'exclusion des avions, qui sont considérées comme une mesure des plans de dépenses des entreprises en matière d'équipement, ont glissé de 0,2 % au lieu de 0,3 % comme indiqué précédemment le mois dernier.

Les expéditions de ces biens d'équipement dits de base, qui sont utilisés pour calculer les dépenses d'équipement des entreprises dans le rapport sur le produit intérieur brut, ont augmenté de 0,3 % en février au lieu des 0,5 % précédemment annoncés.