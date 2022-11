Le mazout de chauffage a coûté 65% de plus aux ménages américains en octobre par rapport à l'année précédente -EIA

La mise à jour hebdomadaire de l'EIA sur le mazout de chauffage et le propane a montré que les prix du mazout de chauffage ont grimpé à un niveau record de 5,9 $ le gallon au cours de la semaine se terminant le 7 novembre, selon les données de la saison de chauffage d'hiver d'octobre à mars remontant à 1990.

Les ménages qui dépendent du fioul domestique sont concentrés en Nouvelle-Angleterre, où 33 % des foyers sont principalement chauffés par ce combustible, contre une moyenne nationale de 4,1 %, a indiqué l'EIA en citant les données du recensement de 2021.

Les stocks de carburant distillé dans le Nord-Est des États-Unis s'élevaient à 15,2 millions de barils le 11 novembre, soit 44 % de moins que pour la même semaine en 2021, selon le rapport hebdomadaire sur la situation pétrolière de l'EIA.

La côte Est a également importé 38 % de carburant distillé en moins au cours des huit premiers mois de 2022 par rapport à la même période l'an dernier, alors que la capacité de raffinage de la région a pris un coup ces dernières années, selon l'EIA.

En 2019, Philadelphia Energy Solutions a mis définitivement hors service sa raffinerie de 335 000 barils par jour, la plus grande de la côte Est, après un incendie massif, ce qui a comprimé l'approvisionnement dans le corridor le plus fréquenté et le plus densément peuplé du pays.

Un ménage américain moyen qui utilise le mazout comme principal combustible de chauffage dépenserait 2 694 $ pour ce combustible cet hiver, soit 45 % de plus que les 1 859 $ de l'hiver 2021-22, selon la mise à jour de novembre du Winter Fuels Outlook de l'EIA.

Le prix du mazout de chauffage d'hiver était considéré comme étant en moyenne de 5,14 $ le gallon cette année, soit 32 % de plus que la moyenne de 3,90 $ de l'hiver dernier, et la consommation de ce combustible devrait augmenter de 10 % sur l'année, selon l'EIA.