Lausanne (awp/ats) - Le média de "slow" journalisme Sept fête ses 10 ans. Il publie une édition anniversaire de son magazine Sept mook, consacrée à sept pionnières du journalisme littéraire des 19e et 20e siècles: Séverine (de son vrai nom Caroline Rémy), Ida Bell Wells, Andrée Viollis, Maryse Choisy, Martha Gellhorn, Alexandra David-Néel et Annemarie Schwarzenbach.

"Sept femmes, sept destins inspirants, sept parcours inouïs, sept plumes plantées dans les plaies de leur époque et surtout sept excellentes raisons de nous lire", écrit le média basé à Lausanne et Villars-sur-Glâne (FR).

Depuis son lancement, le 4 avril 2014, Sept dit avoir distribué plus de 1,2 million d'exemplaires et réalisé plus de 7000 pages de "mook", contraction de magazine et "book" (livre). Il ajoute avoir dénombré quatre millions de lecteurs sur papier et sur le web.

L'aventure Sept, c'est aussi la publication de livres, de bandes dessinées, la mise sur pied de deux prix dédiés à la relève, en photojournalisme et en roman graphique, la réalisation de spectacles de journalisme ou encore la création d'audio "mooks".

Le média rappelle également sa vocation de faire du "slow" journalisme, "d'avoir osé le moins, mais le mieux, d'avoir osé être longs, d'avoir osé changer de rythme".