Le "méga-incendie" du Nouveau-Mexique pourrait plus que doubler de taille - un fonctionnaire

Alimenté par des vents printaniers féroces dans des forêts de montagne desséchées, l'incendie de Calf Canyon est de loin le plus important et le plus destructeur qui brûle actuellement aux États-Unis.

À environ 30 miles (48 km) à l'est de Santa Fe, le feu a détruit des centaines de propriétés, déclenché des milliers d'évacuations et, samedi, il a brûlé à quelques miles de la ville de Las Vegas, au Nouveau-Mexique, qui compte 14 000 habitants.

"Il s'étend déjà sur 100 000 acres. Il pourrait facilement doubler de taille, peut-être même plus", a déclaré le commandant des opérations, Carl Schwope, lors d'un briefing.

Le brasier a augmenté d'environ 50 % en 24 heures lorsqu'une colonne de flammes géante s'est effondrée dans la nuit de vendredi à samedi, faisant pleuvoir des braises et déclenchant de nouveaux incendies. Les habitants de Las Vegas se sont réveillés avec des morceaux de bois carbonisé de la taille d'une pièce de 25 cents américains recouvrant la ville.

Les responsables craignaient un autre "effondrement de colonne" à tout moment.

"C'est un grand incendie et il est tout autour de nous", a déclaré par téléphone Joy Ansley, directrice du comté de San Miguel, ajoutant que les autorités élaboraient des plans au cas où l'on demanderait à Las Vegas d'évacuer.

Les pompiers pensent que l'Ouest américain est confronté à une année sinistre en matière d'incendies, les données du ministère américain de l'agriculture montrant que 80 % de la région est en situation de sécheresse sévère.

Selon le scénario d'une augmentation de deux degrés Celsius des températures mondiales, les scientifiques s'attendent à ce que les feux de forêt dans l'Ouest américain brûlent deux fois plus de surface qu'aujourd'hui dès le milieu du siècle.

Plus d'un tiers des 2 800 pompiers actuellement déployés aux États-Unis se trouvaient sur l'incendie du Calf Canyon, détruisant au bulldozer des coupe-feu pour défendre Las Vegas et luttant contre des "feux ponctuels" déclenchés par des braises et se rapprochant des villages de la vallée de Mora.

Depuis le début de l'année, les incendies de forêt aux États-Unis ont brûlé deux fois plus de surface qu'au cours de la même période en 2021 et environ 70 % de plus que la moyenne sur 10 ans, selon le National Interagency Fire Center.