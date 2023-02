Le membre de BTS j-hope entame le processus pour rejoindre l'armée de la Corée du Sud

Les membres de BTS ont déclaré l'année dernière qu'ils rejoindraient l'armée en commençant par Jin, qui a eu 30 ans et s'est engagé en décembre après avoir reporté son service aussi longtemps que possible.

Un responsable de la direction du groupe, BigHit Music, a déclaré dimanche qu'un deuxième membre, j-hope, 29 ans, de son vrai nom Jung Ho-seok, a demandé à mettre fin au report de son propre enrôlement.

"Nous tenons à informer nos fans que j-hope a entamé le processus d'enrôlement militaire", indique le communiqué. "Nous vous demandons de continuer à aimer et à soutenir j-hope jusqu'à ce qu'il termine son service militaire et revienne sain et sauf."

Tous les hommes sud-coréens valides âgés de 18 à 28 ans doivent servir dans l'armée pendant environ deux ans.

Une révision législative de 2019 a permis aux stars de la K-pop reconnues mondialement de retarder leur engagement jusqu'à l'âge de 30 ans. Certains parlementaires ont fait pression pour réduire fortement leur service en s'inspirant de ce qui est exigé des médaillés des Jeux olympiques et asiatiques et de certains musiciens classiques, mais leurs efforts ont peu progressé.

Le ministre sud-coréen de la défense a déclaré que BTS pourrait se produire à l'étranger pendant que ses membres servent. De nombreux artistes ont été désignés comme de tels "soldats du divertissement".

Le groupe de sept membres a poursuivi des projets en solo depuis qu'il a annoncé une pause dans les activités musicales du groupe en juin.